Цена NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club достигла минимума с 2021 года — Finance.ua

Цена NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club достигла минимума с 2021 года 17.04.2024, 00:02 — Технологии&Авто

Цена NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club достигла минимума с 2021 года

16 апреля 2024 года цена NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) опустилась до 10,02 ETH , достигнув минимума с августа 2021 года, когда актив можно было приобрести за 9,5 ETH.

Напомним, 1 мая 2022 года цена NFT достигла пика в 128 ETH, с тех пор их стоимость уменьшилась более чем на 90%.

Отметим, некоторые NFT из коллекции BAYC продолжают продаваться значительно выше минимальной цены. К примеру, за последние 24 часа NFT под номером 9728 купили за 38,25 ETH, что на тот момент составляло $120 812. Еще некоторые активы продали за 26,9 ETH и 17,96 ETH.

За последние 90 дней некоторые NFT продали по 504,29 ETH, 246,9 ETH и 275 ETH.

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