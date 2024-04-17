Цена NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club достигла минимума с 2021 года — Finance.ua
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Цена NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club достигла минимума с 2021 года

Технологии&Авто
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Цена NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club достигла минимума с 2021 года
Цена NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club достигла минимума с 2021 года
16 апреля 2024 года цена NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) опустилась до 10,02 ETH, достигнув минимума с августа 2021 года, когда актив можно было приобрести за 9,5 ETH.
Напомним, 1 мая 2022 года цена NFT достигла пика в 128 ETH, с тех пор их стоимость уменьшилась более чем на 90%.
Цена NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club достигла минимума с 2021 года
Отметим, некоторые NFT из коллекции BAYC продолжают продаваться значительно выше минимальной цены. К примеру, за последние 24 часа NFT под номером 9728 купили за 38,25 ETH, что на тот момент составляло $120 812. Еще некоторые активы продали за 26,9 ETH и 17,96 ETH.

Как заработать на NFT

Цена NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club достигла минимума с 2021 года
За последние 90 дней некоторые NFT продали по 504,29 ETH, 246,9 ETH и 275 ETH.
По материалам:
incrypted
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