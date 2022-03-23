Цена на газ в Европе выросла на 10% на решении рф перевести оплату поставок газа на рубли — Finance.ua
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Цена на газ в Европе выросла на 10% на решении рф перевести оплату поставок газа на рубли

Сегодня 19:49Энергетика
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Спотовая стоимость газа в Европе возросла на 10% на объявлении решения России перевести оплату экспорта газа на рубли.
В то же время рост по сравнению с закрытием предыдущего дня составил более 25%.
После заявления президента россии Владимира Путина о принятом решении обязать покупателей газа из недружественных стран покупать рубли на российском рынке и платить за поставки газа в российских рублях, цена ближайшего (апрельского) фьючерса на бирже ICE Futures взлетела до $1359 за тысячу кубометров с уровня примерно $1240. Днем ранее торги газом на спотовом рынке завершились на уровне $1077.
Кроме новостного фона, на цену газа в Европе влияет наблюдаемое сейчас двукратное падение выработки электроэнергии за счет ветра. На прошлой неделе (с 14 по 20 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии в ЕС, в понедельник этот показатель упал до 13,8%, а во вторник — до 11,3%.
Далее на неделе ожидается достаточно слабый ветер, что сократит выработку электроэнергии из возобновляемых источников. Снижение этого показателя является катализатором роста спроса на газ и цены на него.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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