Carlsberg покидает российский рынок вслед за Heineken — Finance.ua

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Carlsberg покидает российский рынок вслед за Heineken

Сегодня 06:11Фондовый рынок
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Carlsberg покидает российский рынок вслед за HeinekenCarlsberg покидает российский рынок вслед за Heineken
Сразу две крупные пивоваренные компании заявили о своем уходе с российского рынка. После Heineken к такому шагу прибегли и в Carlsberg.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Компания Carlsberg официально объявила о своем уходе с российского рынка. Там она владела такими брендами как Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, а также заводом «Балтика».
Всего в россии у компании есть 8 пивоваренных заводов, где работает 8400 работников.
Перед тем 9 марта в Carlsberg заявили об остановке инвестиций в Россию и отказе от экспорта пива на территорию россии. Тогда такой шаг связали с санкциями, наложенными на россию. Теперь причиной своего выхода из российского рынка в компании называют войну россии против Украины.
«Война в Украине и эскалация гуманитарного кризиса и кризиса беженцев шокируют всех нас. Мы продолжаем решительно осуждать российское вторжение, которое привело к большому количеству человеческих жертв, разорению и человеческой трагедии», — говорится в заявлении компании.
Все заводы, находящиеся на территории России, компания выставит на продажу.
Стоит добавить, что российский рынок был очень важен для Carlsberg. Внеоборотные активы здесь оценивали в 19,2 млрд датских крон (2,58 млрд евро), что составляет около 15% от общих активов. Только за 2021 год компания отчиталась о доходе в россии в размере 6,5 миллиарда датских крон (874 миллиона евро), а операционная прибыль составила 682 миллиона датских крон (91,7 миллиона евро).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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