Будет ли биткоин доминировать над Ethereum и альткоинами — прогноз JPMorgan
Доминирование биткоина над Ethereum и альткоинами сохранится в 2025 году.
Об этом сообщает The Block со ссылкой на аналитиков JPMorgan.
Эксперты прогнозируют, что доминирование первой криптовалюты или процент общей рыночной капитализации, занимаемой биткоином по сравнению с другими криптовалютами, сохранится в 2025 году.
В частности, они назвали восемь факторов, которые могут способствовать этому, а именно:
- нарратив о биткоине как средстве защиты от инфляции. В JPMorgan считают, что актив может быть цифровым компонентом антиинфляционной стратегии вроде золота. Эксперты добавили, что биткоин продолжает привлекать значительные инвестиции в спотовые биткоин-ETF, тогда как интерес к фондам на базе Ethereum остается умеренным;
- MicroStrategy. По словам аналитиков, компания реализовала лишь часть плана по приобретению биткоинов стоимостью $42 млрд;
- национальные криптовалютные резервы. Будущие криптовалютные резервы штатов, правительств или центральных банков США, вероятно, будут сосредоточены исключительно на биткоине, считают в JPMorgan;
- развитие L2-сетей на базе биткоина;
- Блокчейн-приложения переходят на частные сети. Эксперты объяснили, что приложения на базе блокчейна все чаще переходят на частные сети, поскольку последние обеспечивают большую конфиденциальность и кастомизацию. По их мнению, это снижает привлекательность публичных блокчейнов, таких как Ethereum для больших игроков;
- проекты все реже выпускают токены. Новые проекты отдают приоритет развитию инфраструктуры, а не выпуску токенов, что знаменует собой отход от токеноцентрических стратегий бычьего рынка 2021−2022 годов, говорится в заявлении;
- слабый интерес к децентрализованным проектам. Аналитики привели пример децентрализованных социальных медиаплатформ, таких как Friend. tech, Farcaster и Lens, которые пытались удержать популярность, но быстро столкнулись со спадом активности пользователей;
- регулирование сектора в США Эксперты считают, что более четкое и дружественное криптовалют законодательство США может улучшить настроения инвесторов. Однако они предостерегли, что остается неопределенным вопрос о том, насколько эти изменения будут способствовать развитию публичных блокчейнов, таких как Ethereum, отмечают аналитики.
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