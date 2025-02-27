Буданов назвал сумму, которую россия расходует на один день войны в Украине — Finance.ua

Буданов назвал сумму, которую россия расходует на один день войны в Украине Сегодня 11:47 — Мир

Буданов назвал сумму, которую россия расходует на один день войны в Украине

День войны для россии стоит около миллиарда долларов, а 41% бюджета страны идет на оборону.

Об этом сообщил в интервью Укринформу глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

«Это вообще очень дорогая война. День войны стоит чуть менее миллиарда (долларов. — Ред.) для них, — это огромные деньги», — сказал он.

На вопрос об экономическом потенциале рф Буданов отметил: «Проблемы уже появились, но не надо себя обманывать. Даже по официальным данным, 41 процент — это бюджет обороны. Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты почти все социальные программы, медицинские, образовательные… То есть негативное финансово-экономическое влияние на российскую федерацию уже ощутимо».

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При этом Буданов добавил, что пока у рф есть нефть, газ, металл, драгоценные металлы и камни, «они будут балансировать».

Напомним, сотрудник американского Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета, экс-банкир Крейг Кеннеди в публикации Navigating Russia сообщил, что общие военные расходы россии намного превышают бюджетные возможности и могут привести к краху корпораций и банков.

Отмечается, что москва скрыто финансирует около половины военных расходов за счет значительных долгов, заставляя банки предоставлять кредиты на нерыночных условиях предприятиям, которые поставляют товары и услуги для нужд войны.

Укрінформ По материалам:

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