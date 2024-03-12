Британские люксовые автомобили попадают в россию через постсоветские страны — Sky News Сегодня 12:15 — Мир

Несмотря на западные санкции, россия продолжает ввозить британские автомобили, включая роскошные марки, через постсоветские государства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News

После того, как прямой экспорт британских автомобилей в россию упал до нуля вследствие вторжения рф в Украину в 2022 году, за этим коллапсом последовало соответствующее увеличение экспорта британских автомобилей в соседние с россией страны, особенно в Азербайджан.

Согласно анализу официальных торговых данных Налоговой и Таможенной службы Великобритании (HMRC), страна экспортировала транспортных средств в Азербайджан на 273 миллиона фунтов стерлингов в прошлом году, что на 1860% больше по сравнению с пятилетним периодом, предшествовавшим вторжению россии в Украину.

Увеличение экспорта в Азербайджан не только беспрецедентно, но и почти равно показателю годового экспорта автомобилей в россию за два года до введения санкций, который составил в среднем 330 миллионов фунтов.

Журналисты Sky News также проанализировали данные международной торговли ООН, показывающие, что ровно за тот же период, когда Великобритания зафиксировала беспрецедентный рост экспорта автомобилей в Азербайджан, в свою очередь Азербайджан зафиксировал беспрецедентный рост экспорта автомобилей в россию.

Британские автопроизводители настаивают, что больше не продают автомобили напрямую в россию из-за санкций.

Однако в британском правительстве обеспокоены этой «серой зоной», через которую товары могут поступать в россию через постсоветские государства на Кавказе и в Центральной Азии.

Укрінформ По материалам:

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