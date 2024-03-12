Британские люксовые автомобили попадают в россию через постсоветские страны — Sky News — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британские люксовые автомобили попадают в россию через постсоветские страны — Sky News

Мир
29
Несмотря на западные санкции, россия продолжает ввозить британские автомобили, включая роскошные марки, через постсоветские государства.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.
После того, как прямой экспорт британских автомобилей в россию упал до нуля вследствие вторжения рф в Украину в 2022 году, за этим коллапсом последовало соответствующее увеличение экспорта британских автомобилей в соседние с россией страны, особенно в Азербайджан.
Согласно анализу официальных торговых данных Налоговой и Таможенной службы Великобритании (HMRC), страна экспортировала транспортных средств в Азербайджан на 273 миллиона фунтов стерлингов в прошлом году, что на 1860% больше по сравнению с пятилетним периодом, предшествовавшим вторжению россии в Украину.
Британские люксовые автомобили попадают в россию через постсоветские страны — Sky News
Увеличение экспорта в Азербайджан не только беспрецедентно, но и почти равно показателю годового экспорта автомобилей в россию за два года до введения санкций, который составил в среднем 330 миллионов фунтов.
Журналисты Sky News также проанализировали данные международной торговли ООН, показывающие, что ровно за тот же период, когда Великобритания зафиксировала беспрецедентный рост экспорта автомобилей в Азербайджан, в свою очередь Азербайджан зафиксировал беспрецедентный рост экспорта автомобилей в россию.
Британские автопроизводители настаивают, что больше не продают автомобили напрямую в россию из-за санкций.
Однако в британском правительстве обеспокоены этой «серой зоной», через которую товары могут поступать в россию через постсоветские государства на Кавказе и в Центральной Азии.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.