Британия приостановила обмен налоговой информацией с рф и беларусью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Британия приостановила обмен налоговой информацией с рф и беларусью

Сегодня 14:24Мир
11
Британия приостановила обмен налоговой информацией с рф и беларусьюБритания приостановила обмен налоговой информацией с рф и беларусью
Великобритания объявила о приостановлении обмена налоговой информацией с россией и белорусью «в рамках постоянных усилий по причинению экономической боли режиму президента путина».
Об этом говорится в заявлении британского правительства.
«Этот шаг является одной из ряда мер, которые предпринимаются в налоговой системе, чтобы поддержать Украину и причинить экономическую боль режиму путина», — заявили в правительстве.
Великобритания обменивается налоговой информацией с Россией в соответствии с Конвенцией о взаимной административной помощи в налоговых делах, а россия и беларусь — по двусторонним соглашениям об избежании двойного налогообложения.
«Решение британского правительства гарантирует, что Великобритания не будет предоставлять режиму путина информацию, которая может быть использована для налоговых льгот или увеличения доходов для рф», — говорится в заявлении.
Такой шаг не окажет существенного влияния на способность Британии решать проблемы неуплаты налогов.
«Поскольку мы хотим поставить режим Владимира Путина под экономическое давление, было бы неправильно продолжать обмениваться налоговой информацией с россией и беларусью. Наряду с другими уже принятыми экономическими мерами этот шаг поможет лишить путина ресурсов, необходимых для осуществления его варварской кампании насилия», — подчеркнули в правительстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.