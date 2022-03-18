Британия приостановила обмен налоговой информацией с рф и беларусью — Finance.ua

Британия приостановила обмен налоговой информацией с рф и беларусью

Сегодня 14:24 — Мир

Британия приостановила обмен налоговой информацией с рф и беларусью

Великобритания объявила о приостановлении обмена налоговой информацией с россией и белорусью «в рамках постоянных усилий по причинению экономической боли режиму президента путина».

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

«Этот шаг является одной из ряда мер, которые предпринимаются в налоговой системе, чтобы поддержать Украину и причинить экономическую боль режиму путина», — заявили в правительстве.

Великобритания обменивается налоговой информацией с Россией в соответствии с Конвенцией о взаимной административной помощи в налоговых делах, а россия и беларусь — по двусторонним соглашениям об избежании двойного налогообложения.

«Решение британского правительства гарантирует, что Великобритания не будет предоставлять режиму путина информацию, которая может быть использована для налоговых льгот или увеличения доходов для рф», — говорится в заявлении.

Такой шаг не окажет существенного влияния на способность Британии решать проблемы неуплаты налогов.

«Поскольку мы хотим поставить режим Владимира Путина под экономическое давление, было бы неправильно продолжать обмениваться налоговой информацией с россией и беларусью. Наряду с другими уже принятыми экономическими мерами этот шаг поможет лишить путина ресурсов, необходимых для осуществления его варварской кампании насилия», — подчеркнули в правительстве.

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