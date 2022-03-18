Россия финансирует войну против Украины за счет продажи нефти и газа, - гендиректор ДТЭК — Finance.ua
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Россия финансирует войну против Украины за счет продажи нефти и газа, - гендиректор ДТЭК

Сегодня 08:32
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Россия финансирует войну против Украины за счет продажи нефти и газа, - гендиректор ДТЭК
Россия использует деньги от продажи нефти и газа на войну против Украины и убийство мирных граждан.
Об этом сообщает генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
«Каждый доллар, уплаченный за российскую нефть и газ, превращается в пули, которыми убивают украинцев», — сказал он.
Тимченко также подчеркнул, что Украина ценит уже введенные Западом санкции против России и надеется, что когда доходы от нефти в России иссякнут, российские военные остановятся.
По его словам, сейчас ситуация в Украине остается сложной, но ремонтные бригады ДТЭК круглосуточно продолжают восстанавливать электроснабжение для людей, несмотря на постоянные обстрелы.
«Это пример героизма сотрудников нашей компании. Они делают все возможное, чтобы люди имели свет и тепло», — подытожил он.
По материалам: РБК-Україна
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