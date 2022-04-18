Британия отменит все пошлины на украинские товары — Минэкономики
Сегодня 19:14 — Казна и Политика Британия отменит все пошлины на украинские товары — Минэкономики
В Министерстве экономики ожидают, что Великобритания уже на следующей неделе отменит все пошлины для украинских товаров.
Об этом сказала первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время телемарафона.
«У нас были очень активные переговоры с Великобританией, и на следующей неделе ожидаем, что они снимут все пошлины для украинских товаров», — заявила она.
По словам Свириденко, в настоящее время Минэкономики также ведет переговоры с европейскими партнерами и G7 по поводу аналогичной отмены пошлин на украинские товары.
Напомним, согласно данным Минэкономики, из-за агрессии россии экспорт украинских товаров в марте сократился вдвое, импорт — более чем в три раза.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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