Британия дополнительно выделит Украине 100 миллионов долларов — Finance.ua
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Британия дополнительно выделит Украине 100 миллионов долларов

Сегодня 09:56Мир
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Британия дополнительно выделит Украине 100 миллионов долларовБритания дополнительно выделит Украине 100 миллионов долларов
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии дополнительно выделит 100 млн долларов на помощь Украине.
Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Отмечается, что Великобритания выделяет дополнительные 100 млн долларов непосредственно в государственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, вызванного неспровоцированным и незаконным вторжением России.
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Эти средства могут быть использованы для выплат зарплат работникам в государственном секторе, для поддержки системы социальной защиты и выплаты пенсий.
Средства будут предоставлены через Всемирный банк.
«С начала незаконного и жестокого нападения России мы видели, как мощно мир выступил в солидарности с непоколебимым народом Украины. Помощь Великобритании уже получают те, кто больше всего в ней нуждается, они получают медицинские товары и вещи первой необходимости. Хотя только Путин может полностью прекратить страдания в Украине, новое сегодняшнее финансирование призвано помочь тем, кто сталкивается с ухудшением гуманитарной ситуации», — подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По материалам: УНІАН
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