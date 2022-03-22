Болгария с 2023 года отказывается от российского газа — Finance.ua
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Болгария с 2023 года отказывается от российского газа

Сегодня 10:44Энергетика
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Болгария отказывается от переговоров по новому газовому соглашению с российским «Газпромом» по истечении действующего в конце 2022 года.
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Об этом заявил вице-премьер Болгарии Асен Вассилев, передает издание Bloomberg.
Так, в настоящее время Болгария рассматривает альтернативных поставщиков и работает над будущим общим контрактом с Европейским Союзом во избежание дефицита. Напомним, что страна получает почти весь газ по десятилетнему контракту с «Газпромом», действие которого истекает в конце 2022 года.
На протяжении уже нескольких лет страна работает над проектами по диверсификации. С отдельным газопроводом с Грецией и расширением единого газового хранилища страны — отсрочились. Правительство стремится ускорить оба проекта из-за опасений, что война в Украине может привести к дефициту голубого топлива.
«В этой ситуации никаких переговоров с „Газпромом“ нет», — сказал Василев радио BNR.
Болгария, по его словам, вела переговоры с Грецией и Турцией по использованию существующей инфраструктуры для поставок СПГ и увеличению поставок из Азербайджана, с которым у страны есть контракт. Правительство надеется, что до конца лета заработает механизм совместных закупок у ЕС, что позволит блоку вести переговоры по лучшим ценам.

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По материалам: Діло
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