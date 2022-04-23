Болгария изменит правила пребывания украинских беженцев — Finance.ua
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Болгария изменит правила пребывания украинских беженцев

Сегодня 16:16
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Болгария изменит правила пребывания украинских беженцев. Об этом идет речь в решении Совета министров страны.
Украинские беженцы в Болгарии могли бесплатно находиться в отелях 3-4* с трехразовым питанием.
С июня украинские беженцы, которые не могут оплачивать отели, не смогли найти работу, будут размещаться в государственных, муниципальных заведениях, скорее всего в общежитиях и на базах. Многим придется самостоятельно искать жилье.
Для размещения беженцев из Украины проверяются муниципальные и государственные базы, брошенные здания. На сегодняшний день уже найдено и обеспечено для размещения беженцев 15 тыс. мест.

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

По материалам: Судебно-юридична газета
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