Болгария изменит правила пребывания украинских беженцев — Finance.ua

Болгария изменит правила пребывания украинских беженцев

Сегодня 16:16

Болгария изменит правила пребывания украинских беженцев. Об этом идет речь в решении Совета министров страны.

Украинские беженцы в Болгарии могли бесплатно находиться в отелях 3-4* с трехразовым питанием.

С июня украинские беженцы, которые не могут оплачивать отели, не смогли найти работу, будут размещаться в государственных, муниципальных заведениях, скорее всего в общежитиях и на базах. Многим придется самостоятельно искать жилье.

Для размещения беженцев из Украины проверяются муниципальные и государственные базы, брошенные здания. На сегодняшний день уже найдено и обеспечено для размещения беженцев 15 тыс. мест.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.