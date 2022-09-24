Более 60% украинских беженцев хотят вернуться домой — опрос — Finance.ua
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Более 60% украинских беженцев хотят вернуться домой — опрос

Личные финансы
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Большинство украинцев, вынужденных покинуть Украину из-за полномасштабного вторжения россии, стремятся вернуться домой.
Об этом говорится в новом исследовании компании Gradus Research.
62% опрошенных изъявили желание вернуться домой. Еще 17% отметили, что уже вернулись домой из-за границы.
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В то же время 10% заявили, что намерены остаться на новом месте жительства (в конце августа этот показатель составил 27%).
В то же время, увеличилось число украинцев, которые чувствуют себя в безопасности. Таким образом, сейчас 32% опрошенных указали, что чувствуют себя в безопасности постоянно или подавляющую часть времени (ранее таких было 27%). Еще 44% рассказали, что чувствуют себя в безопасности время от времени. А вот 16% украинцев безопасно себя вообще не чувствуют.
"Конечно, на миграционные процессы влияют многие рациональные факторы, среди которых и возможность остаться на новом месте, и наличие оплачиваемой работы. Но это и эмоциональное решение, поэтому видим, как общий уровень оптимизма постепенно растет на фоне новостей об успешном контрнаступлении ВСУ, а вместе с ним и желание украинцев возвращаться домой.
отметила основатель и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Кроме того, 60% украинцев верят в то, что Украина сможет построить сильную экономику и станет членом Евросоюза.
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А 57% верят, что после войны Украина все отстроит и сможет компенсировать затраты на восстановление.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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