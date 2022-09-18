Выплаты беженцам в Германии изменят: на какую сумму теперь рассчитывать украинцам — Finance.ua

Выплаты беженцам в Германии изменят: на какую сумму теперь рассчитывать украинцам Сегодня 17:28 — Личные финансы

Выплаты беженцам в Германии изменят: на какую сумму теперь рассчитывать украинцам

Беженцам из Украины в Германии будут выплачивать повышенные пособия. Планируются, что с 2023 года украинцы, нуждающиеся в финансовой помощи, будут получать примерно на 50 евро больше, сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland

Согласно проекту федерального министра труда Хубертуса Хайля, с 1 января 2023 года ставки выплат Hartz IV нужно откорректировать в связи с инфляцией. Украинские беженцы, которым весной 2022 выплачивали пособия для поиска жилья, с 1 июня были переведены в новый правовой статус. Уже летом украинцы подпадали под действие базового пособия по безработице Hartz IV, которую назначает центр занятости (Jobcenter). Соответственно, размер пособия по безработице для граждан Германии будет пересмотрен и для граждан Украины, у которых есть статус временной защиты.

Как изменятся выплаты

Наибольшая прибавка будет для одиноких взрослых или родителей-одиночек — им добавят 53 евро, а размер выплат увеличится до 502 евро (сейчас 449 евро). У других категорий социально незащищенных людей выплаты изменятся так:

совершеннолетние граждане — 451 евро (сейчас 404 евро);

дети от 14 до 17 лет — 420 евро (сейчас 376 евро);

дети от 6 до 13 лет — 348 евро (сейчас 311 евро);

дети до 5 лет — 318 евро (сейчас 285 евро).

В Германию с 24 февраля 2022 года прибыло более 1 миллиона беженцев из Украины, из них 655 800 человек получили статус временной защиты.

Напомним, в Украине некоторым беженцам будут выплачивать финансовую помощь в рамках программы Vidnova Ukraine . На финпомощь, в частности, могут рассчитывать:

граждане, которые были вынужденные выехать в другую европейскую страну после 22 февраля, но решившие этой осенью вернуться в Украину;

украинцы, которые планируют дальше создавать добавленную стоимость в своем секторе и делиться опытом, приобретенным за границей;

кто ищет поддержки в возобновлении своей деятельности или переосмыслении того, чем хотят заниматься, вернувшись в Украину;

кто нуждается новых партнерах и единомышленниках в Украине с опытом вынужденной миграции.

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Фокус По материалам:

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