Более 40% украинцев остались без работы в результате войны — Finance.ua

Более 40% украинцев остались без работы в результате войны Сегодня 14:01 — Личные финансы

Более 40% украинцев остались без работы в результате войны, www.freepik.com

Негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны испытало на себе подавляющее большинство украинцев.

Об этом сообщают эксперты кадрового портала grc.ua.

«Остановка работы предприятий вследствие военной агрессии рф, внутренняя и внешняя релокация граждан и общее состояние экономики привели к приостановке трудовых отношений с персоналом, сокращений должностей и снижению заработных плат. Через полгода войны большинство тех компаний, которые имели возможность возобновить работу, адаптировались к деятельности в новых условиях и начали поиск персонала. Есть основания утверждать, что ситуация на рынке труда более-менее стабилизировалась, идет восстановление, однако активность работодателей и, в частности, количество новых предложений работы до сих пор в три раза меньше, по сравнению с довоенным периодом», — сказано в сообщении.

Что показывают результаты исследования

Только каждый пятый украинец (22,7%) сейчас работает и получает зарплату в полном объеме. При этом часть из них получала неполную заработную плату с начала войны, но сейчас компания вернула докризисную сумму компенсации. Есть случаи задержки заработной платы.

Более 40% украинцев остались без работы. Лишились работы из-за прекращения деятельности компании 19% опрошенных. Еще почти 11% украинцев остались без работы из-за того, что их должности сократили. Каждый десятый (11,3%) потерял работу в результате переезда.

Не потеряли работу, однако столкнулись со снижением заработной платы 22,5% респондентов.

Еще 2,7% опрошенных сейчас находятся либо в отпуске за свой счет, либо приостановили трудовые отношения из-за того, что компания временно прекратила свою деятельность.

Совсем небольшая доля (1,4%) украинцев не побоялась в период кризиса уволиться по собственной инициативе из-за того, что компании не выплачивали им заработную плату.

Инфографика: grc.ua

Настроения работников

Кризисное состояние рынка труда сказывается на настроениях работников. Неоптимистичные прогнозы озвучивают 26,8% опрошенных, они отметили, что опасаются сокращения их должностей в ближайшие полгода.

Отсутствие работы или неудовлетворенность размером зарплаты, стабильностью компании и условиями труда побуждает украинцев к активному поиску нового рабочего места. Их не останавливает меньшее количество вакансий или полное их отсутствие, а также повышенная конкуренция среди кандидатов. Более половины (52,3%) опрошенных отметили, что уже сейчас находятся в активном поиске работы. Еще 16% респондентов планируют искать новую работу в ближайшее время.

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