Учет в центре занятости: что делать, когда человека мобилизовали — Finance.ua
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Учет в центре занятости: что делать, когда человека мобилизовали

Личные финансы
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Учет в центре занятости: что делать, когда человека мобилизовали
Учет в центре занятости: что делать, когда человека мобилизовали
Гражданам, мобилизованным в ряды армии Украины, сохраняют рабочее место и должность. Однако если человек был безработным — его снимают с учета в центре занятости, сообщает Правительственный курьер.
В Министерстве социальной политики объяснили, что согласно законодательству к занятому населению относятся, в частности, украинцы, проходящие военную службу. Поэтому регистрация в службе занятости прекращается.

Почему мобилизованного снимают с учета в службе занятости

Такая норма предусмотрена потому, что при мобилизации граждане не могут активно искать работу и посещать центр занятости. После предоставления зарегистрированным безработным мобилизационных распоряжений, повесток или распоряжений военных комиссаров, специалист «биржи труда» принимает решение о:
  • прекращении регистрации безработного;
  • прекращении выплаты пособия по безработице.
Однако следует отметить, что украинцам, проходящим военную службу, сегодня выплачивают денежное довольствие. Кроме того, согласно законодательству, военнослужащие являются плательщиками единого взноса, а следовательно, являются застрахованными лицами в системе общеобязательного государственного соцстрахования, в частности на случай безработицы.
Учет в центре занятости: что делать, когда человека мобилизовали

Что делать после увольнения из армии

После окончания военной службы гражданин в случае необходимости может снова обратиться в центр занятости и получить статус безработного.
Как отметили в Министерстве социальной политики, решение о назначении выплаты пособия по безработице и ее размере будут принимать с учетом:
  • периода службы;
  • размера денежного довольствия.

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По материалам:
Finance.ua
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