Более 2000 магазинов, 580 СТО и 400 парикмахерских: в Киеве активно возобновляет работу бизнес, — КГГА — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Более 2000 магазинов, 580 СТО и 400 парикмахерских: в Киеве активно возобновляет работу бизнес, — КГГА

Сегодня 18:39Личные финансы
20
Более 2000 магазинов, 580 СТО и 400 парикмахерских: в Киеве активно возобновляет работу бизнес, — КГГАБолее 2000 магазинов, 580 СТО и 400 парикмахерских: в Киеве активно возобновляет работу бизнес, — КГГА, glavcom.ua
В Киеве активно продолжает возобновлять работу средний бизнес.
Об этом сообщает КГГА.
По предварительным данным, на 21 апреля в столице работает более 2000 продовольственных магазинов, 40 рынков, 61 пекарня и более 520 кафе.
Кроме того, свою работу возобновили 400 парикмахерских и барбершопов, а также 135 студий маникюра.
Читайте также
Также в Киеве снова работают около сотни магазинов одежды и обуви, а также 110 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков.
Кроме того, свою работу продолжили 580 СТО, 85 автомагазинов и 40 моек. А также 110 ремонтных мастерских одежды, 14 химчисток и 32 веломастерских.
КГГА напоминает, что киевляне могут пересмотреть карту работающего бизнеса столицы в приложении «Киев Цифровой».
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.