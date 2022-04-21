Более 2000 магазинов, 580 СТО и 400 парикмахерских: в Киеве активно возобновляет работу бизнес, — КГГА

Сегодня 18:39 — Личные финансы

Более 2000 магазинов, 580 СТО и 400 парикмахерских: в Киеве активно возобновляет работу бизнес, — КГГА, glavcom.ua

В Киеве активно продолжает возобновлять работу средний бизнес.

Об этом сообщает КГГА.

По предварительным данным, на 21 апреля в столице работает более 2000 продовольственных магазинов, 40 рынков, 61 пекарня и более 520 кафе.

Кроме того, свою работу возобновили 400 парикмахерских и барбершопов, а также 135 студий маникюра.

Также в Киеве снова работают около сотни магазинов одежды и обуви, а также 110 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков.

Кроме того, свою работу продолжили 580 СТО, 85 автомагазинов и 40 моек. А также 110 ремонтных мастерских одежды, 14 химчисток и 32 веломастерских.

КГГА напоминает, что киевляне могут пересмотреть карту работающего бизнеса столицы в приложении «Киев Цифровой».

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