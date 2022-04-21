Какие специализации пользуются спросом на фрилансе: куда бизнес готов инвестировать (инфографика) — Finance.ua

Какие специализации пользуются спросом на фрилансе: куда бизнес готов инвестировать (инфографика)

Сегодня 08:00 — Личные финансы

В стране война, и многие предприниматели ищут пути и варианты перезапуска. Для этого требуются специалисты и инвестиции. Ситуация с восстановлением рынка показывает, что многие знают о фрилансе и его преимуществах.

Об этом пишет Freelancehunt.

В настоящее время заказчики готовы инвестировать в веб-разработку. Например, если до войны бюджет этой специализации составил 12,2% от общего бюджета 15 самых популярных специализаций на сервисе Freelancehunt, то во время войны — 15,89%. Такие изменения аргументируются тем, что бизнесу нужно адаптировать сайты под новые реалии, в первую очередь под западные страны. Оплачивать работу штатного сотрудника дорого для многих предпринимателей, поэтому они выбирают фриланс.

Есть повышение бюджетов и для дизайнеров сайтов — с 5,66% до 6,18%. Хотя спрос на SEO-специалистов не сильно растет, все равно заказчики инвестируют в это направление. Также интересна ситуация с копирайтингом: бюджет этой специализации до войны был 2,64%, а во время — 3,66%. Такой рост можно объяснить тем, что появилось множество проектов для англоязычных специалистов.

Как чувствует себя фриланс-рынок во время войны

Рынок фриланса восстанавливается быстрее других видов бизнеса. Одни компании решили инвестировать в новые направления, другие переместили производство в более безопасные регионы, а некоторые предприниматели просто изменили стратегию.

За первые две недели апреля Freelancehunt сумел подойти к отметке 66% от довоенного уровня по количеству проектов от украинских заказчиков. Иностранные заказчики сейчас публикуют на 10-12% больше проектов, чем до войны. В середине марта мы наблюдали снижение количества проектов от этого сегмента заказчиков, теперь мы можем говорить о плавном росте спроса на украинских фрилансеров в мире.

В марте средний чек на сервисе среди украинских заказчиков снизился на 8%, а среди зарубежных остался на прежних позициях. Наблюдаем рост среднего чека за проектами на 15% в специализации веб-разработки и на 20% в SEO.

Активность фрилансеров из Украины возобновилась на 96-98%. На каждый проект растет количество желающих выполнить его, поэтому заказчику будет нетрудно подобрать себе лучшего кандидата.

Прогнозы на ближайшее время

По мнению операционного директора Freelancehunt Валентина Зюзина, в ближайшее время ожидается рост количества проектов, ведь большинство столичных предпринимателей вернулись к работе. Также в столицу эмигрировали бизнесмены из других регионов.

Количество проектов от заказчиков из европейских и других стран будет расти, поскольку наши фрилансеры готовы предлагать высокое качество работы. Если сравнивать с довоенным временем, то количество регистраций новых фрилансеров на 13% выше, чем до войны.

Выводы. Рынок фриланса набирает обороты. Пока это единственная возможность для предпринимателей закрывать бизнес-процессы: создавать сайты, приложения, программы, дизайны и получать другие услуги от специалистов, чтобы как можно скорее возобновить работу и выйти на новые рынки.

Кстати, если вас интересует скорый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.