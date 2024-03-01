Больше вакансий, меньше кандидатов: рынок труда IT подает признаки жизни — Finance.ua

Больше вакансий, меньше кандидатов: рынок труда IT подает признаки жизни
Рынок труда IT в феврале существенно стабилизировался: количество вакансий постепенно увеличивается, а кандидатов становится меньше.
Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.
Количество кандидатов
В начале 2023 года каждую неделю к поиску на Djinni добавлялись в среднем тысяча кандидатов. В конце лета и осенью максимум 450, а в некоторые недели был даже минус. За декабрь «отвалилось» почти 3,5 тысячи кандидатов, и несмотря на то, что в январе полторы тысячи вернулись, негативная динамика продолжается в феврале.
Сейчас кандидатов в поиске 89,5 тысячи. Год назад было 75 тысяч. Наибольшее количество кандидатов было в конце ноября — 92,7 тысячи.
Количество вакансий
До августа 2023 г. количество вакансий было относительно стабильным: плюс минус 100−200 вакансий в неделю. Наибольшее падение произошло в августе: минус 2,5 тысячи за месяц и потом еще минус полторы тысячи в декабре, но это сезонное. Прирост в январе и феврале уже превзошел падение в конце года.
Сейчас вакансий 7,2 тысячи, в конце ноября было 6,9 тысячи. Но в феврале прошлого года — 9,5 тысячи.
В общем-то прямо сейчас на Djinni 7500+ вакансий. В последний раз так много было в начале августа. 2100 из них для разработчиков, 1200 — для маркетологов.
Напомним, аналитики Dou провели исследование зарплат РМ, DevOps/SRE, HR, дизайнеров, аналитиков и других ІТ-специалистов. Оказалось, что во втором полугодии 2023 года выросли зарплаты Machine Learning / Deep Learning специалистов и увеличилось их количество.
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