Большая стройка: сколько выделят на дороги в 2023 году — Finance.ua
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Большая стройка: сколько выделят на дороги в 2023 году

Казна и Политика
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Около половины расходов госбюджета в 2023 году приходится на оборону. В то же время инфраструктурные проекты отложены до лучших времен, а финансирование строительства и ремонта дорог сократилось почти вдвое.
Об этом пишет Фокус.
Как подсчитали эксперты Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Institute, в 2023 году около 60% расходов госбюджета получат Минобороны (858 млрд грн), МВД (210 млрд грн) и Минсоцполитики (406 млрд грн).
Расходы на дорожное строительство урежут почти вдвое — Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) получит в 2023 году такое финансирование:
  • на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения — 23,2 млрд против 42,2 млрд в 2022 году (-45%);
  • на субвенции местным бюджетам на строительство и ремонт автодорог — 13,6 млрд грн против 24,6 млрд в 2022 году (-44%).
Также эксперты KSE Institute сообщили, что в проекте бюджета на 2023 отменили или переструктурировали 90 бюджетных программ, запланированных в 2022 году, на общую сумму 455,3 млрд грн. В частности, государству пришлось отказаться от реализации большинства инвестиционных проектов.
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Например, эксперты KSE Institute отмечают, что в бюджете на 2023 год не предусмотрены расходы на Президентский университет — высшее учебное заведение, создание которого инициировал Зеленский в 2021 году. В 2022 году на этот проект было выделено 500 млн грн.
В бюджете на 2023 год не запланированы государственные капитальные вложения на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов (3,2 млрд грн в 2022 году) и финансирование Государственного фонда регионального развития, на который в 2022 году выделили 5,2 млрд грн.
Вместе с тем, в бюджете 2023 года появляется новая статья — Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, для которого предусмотрено 19 млрд грн.
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В KSE Institute пояснили, что в парламент уже представлен законопроект № 8027 о создании такого фонда, средства которого, в частности, можно использовать на строительство утраченного жилья, восстановление критической инфраструктуры, строительство зданий гражданской защиты и т.д. То есть на ремонт дорог и мостов, разрушенных врагом, деньги могут уйти из этого источника.
Как уточняют в KSE, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии будет поступать прибыль НБУ, ежегодно перечисляемая в бюджет, и средства, вырученные от реализации конфискованного имущества россиян и российского государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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