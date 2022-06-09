Богатые инвесторы увеличивают вложения в частный капитал — Finance.ua
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Богатые инвесторы увеличивают вложения в частный капитал

09.06.2022, 02:51Фондовый рынок
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Богатые инвесторы увеличивают вложения в частный капиталБогатые инвесторы увеличивают вложения в частный капитал, www.pexels.com
Богатые инвесторы увеличивают свои вложения в частный капитал, несмотря на опасения, что усилия центральных банков по сдерживанию инфляции путем охлаждения экономики приведут к ослаблению частных инвестиционных компаний.
Об этом пишет Минфин со ссылкой на Financial Times.
За 2021 год семейные офисы нарастили вложения в частный капитал с 15% до 20%.
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Согласно отчету швейцарского банка UBS, многие планируют продолжать вкладываться в частные компании в течение следующих пяти лет.
Директор по инвестициям глобального семейного и институционального капитала UBS Макс Кункель считает, что, несмотря на существующие риски, многие семейные офисы рассчитывают получить более высокую прибыль на частных рынках благодаря более тщательной проверке и использованию своих связей с топ-менеджерами для получения привилегированного доступа к сделкам.

Что такое семейный офис

Семейный офис (family office) — частная независимая организация, предоставляющая услуги по управлению семейным имуществом и другими активами.
По материалам: Мінфін.com.ua
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