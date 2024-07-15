BMW отзывает сотни тысяч автомобилей — Finance.ua

BMW отзывает сотни тысяч автомобилей
За последние 10 лет неисправные подушки безопасности компании Takata Corp были обнаружены на 100 миллионах автомобилей разных брендов. Недавно почти 400 тысяч BMW отозвали из-за дефекта подушек безопасности.
Национальное управление безопасности дорожного движения США сообщило, что проблема связана с неисправными надувными подушками безопасности PSDI-5, что вынудило немецкого автопроизводителя отозвать более 390 тысяч автомобилей в Штатах.
Причина в газогенераторе, корпус которого со временем трескается. Это может привести к взрыву газогенератора во время аварии, что чревато попаданием острых металлических фрагментов в водителя или пассажиров.
Масштабная кампания по отзыву автомобилей с этими подушками безопасности, которая длилась последние 10 лет по всему миру, привела к банкротству японской фирмы Takata Corp. С 2009 года было зафиксировано более 30 смертельных случаев в мире, из них 26 в США, вызванных дефектами подушек Takata, не считая большого количества травм.
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