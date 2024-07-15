BMW отзывает сотни тысяч автомобилей — Finance.ua

BMW отзывает сотни тысяч автомобилей Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

BMW отзывает сотни тысяч автомобилей

За последние 10 лет неисправные подушки безопасности компании Takata Corp были обнаружены на 100 миллионах автомобилей разных брендов. Недавно почти 400 тысяч BMW отозвали из-за дефекта подушек безопасности.

Национальное управление безопасности дорожного движения США сообщило, что проблема связана с неисправными надувными подушками безопасности PSDI-5, что вынудило немецкого автопроизводителя отозвать более 390 тысяч автомобилей в Штатах.

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Причина в газогенераторе, корпус которого со временем трескается. Это может привести к взрыву газогенератора во время аварии, что чревато попаданием острых металлических фрагментов в водителя или пассажиров.

Масштабная кампания по отзыву автомобилей с этими подушками безопасности, которая длилась последние 10 лет по всему миру, привела к банкротству японской фирмы Takata Corp. С 2009 года было зафиксировано более 30 смертельных случаев в мире, из них 26 в США, вызванных дефектами подушек Takata, не считая большого количества травм.

MMR По материалам:

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