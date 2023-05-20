Bloomberg: 65% инвесторов ожидают ослабления мировой экономики — Finance.ua
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Bloomberg: 65% инвесторов ожидают ослабления мировой экономики

Мир
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Bloomberg: 65% инвесторов ожидают ослабления мировой экономики
Bloomberg: 65% инвесторов ожидают ослабления мировой экономики
Издание BofA провело опрос среди инвесторов, и оказалось, что 65% опрошенных ожидают ослабления мировой экономики. Почти две трети инвесторов считают мягкую «просадку» наиболее вероятным сценарием для глобального экономического развития и ожидают лишь небольшого сокращения доходов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что уровень наличных денег в мае вырос до 5,6%, вклады в акции также поднялись до самого высокого уровня в этом году, а вложения в облигации сейчас являются самыми большими с 2009-го.
В «бегстве в безопасное место» вложения в акции технологических компаний пережили наибольший двухмесячный рост со времен глобального финансового кризиса, а длинные позиции в крупных технологических компаниях пользуются большим спросом.
В мае рост мировых акций приостановился, поскольку инвесторы обеспокоены медленной инфляцией и влиянием на рост более высоких процентных ставок на более длительный срок.
Продолжающиеся переговоры по поводу потолка госдолга США также сдерживают желание рисковать, хотя большинство опрошенных управляющих фондами ожидают его повышения к так называемому «дню Х».

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По материалам:
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