Ближе к цифровому рынку с ЕС: правительство приняло постановление об э-доверительных услугах — Finance.ua

Ближе к цифровому рынку с ЕС: правительство приняло постановление об э-доверительных услугах Сегодня 10:15

Ближе к цифровому рынку с ЕС: правительство приняло постановление об э-доверительных услугах

Кабинет Министров поддержал постановление, утверждающее обязательный для хранения перечень документов, полученных в результате предоставления электронных доверительных услуг.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

«Кроме того, постановление регулирует процесс передачи полномочий по предоставлению этих услуг, если предыдущий поставщик прекращает деятельность», — отметили в министерстве.

Это, как говорится в сообщении, обеспечит приведение в соответствие с Законом Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС.

«Принятие постановления позволяет четко регулировать предоставление э-доверительных услуг и приближает украинское законодательство к требованиям европейских и международных стандартов. А также дает возможность ввести механизм непрерывного предоставления э-доверительных услуг в случае прекращения деятельности отдельного предоставителя», — добавили в пресс-службе министерства.

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