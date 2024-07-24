Ближе к цифровому рынку с ЕС: правительство приняло постановление об э-доверительных услугах — Finance.ua
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Ближе к цифровому рынку с ЕС: правительство приняло постановление об э-доверительных услугах

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Ближе к цифровому рынку с ЕС: правительство приняло постановление об э-доверительных услугах
Ближе к цифровому рынку с ЕС: правительство приняло постановление об э-доверительных услугах
Кабинет Министров поддержал постановление, утверждающее обязательный для хранения перечень документов, полученных в результате предоставления электронных доверительных услуг.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
«Кроме того, постановление регулирует процесс передачи полномочий по предоставлению этих услуг, если предыдущий поставщик прекращает деятельность», — отметили в министерстве.
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Это, как говорится в сообщении, обеспечит приведение в соответствие с Законом Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС.
«Принятие постановления позволяет четко регулировать предоставление э-доверительных услуг и приближает украинское законодательство к требованиям европейских и международных стандартов. А также дает возможность ввести механизм непрерывного предоставления э-доверительных услуг в случае прекращения деятельности отдельного предоставителя», — добавили в пресс-службе министерства.
По материалам:
Finance.ua
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