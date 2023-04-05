Бизнесу могут разрешить списывать до 10% прибыли на благотворительность — Finance.ua

Бизнесу могут разрешить списывать до 10% прибыли на благотворительность
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 9177, позволяющий налогоплательщикам увеличить на период военного положения благотворительные взносы с 4% до 10% прибыли без дополнительного налогообложения.
Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и автор законопроекта Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.
«На сегодняшний день возможность участия в благотворительной деятельности для плательщиков налога на прибыль ограничена размером 4% налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года, так как в случае превышения указанного ограничения плательщик должен увеличивать свой финансовый результат до налогообложения в соответствии с требованиями пункта 140.5.9 Налогового кодекса», — объяснил Гетманцев.
«Именно поэтому инициировал законопроект № 9177 об увеличении до 10% размера налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года для неприменения вышеупомянутого требования об увеличении финрезультата. Государство должно поддерживать сознательный бизнес, который занимается благотворительностью даже во время войны!» — добавил глава комитета.
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