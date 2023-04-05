Бизнесу могут разрешить списывать до 10% прибыли на благотворительность — Finance.ua

Бизнесу могут разрешить списывать до 10% прибыли на благотворительность Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Бизнесу могут разрешить списывать до 10% прибыли на благотворительность

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 9177, позволяющий налогоплательщикам увеличить на период военного положения благотворительные взносы с 4% до 10% прибыли без дополнительного налогообложения.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и автор законопроекта Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.

Читайте также Сколько украинцев и какие суммы донатили на ВСУ — результаты исследования

«На сегодняшний день возможность участия в благотворительной деятельности для плательщиков налога на прибыль ограничена размером 4% налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года, так как в случае превышения указанного ограничения плательщик должен увеличивать свой финансовый результат до налогообложения в соответствии с требованиями пункта 140.5.9 Налогового кодекса», — объяснил Гетманцев.

«Именно поэтому инициировал законопроект № 9177 об увеличении до 10% размера налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года для неприменения вышеупомянутого требования об увеличении финрезультата. Государство должно поддерживать сознательный бизнес, который занимается благотворительностью даже во время войны!» — добавил глава комитета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.