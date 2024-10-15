Бизнес Прикарпатья дополнительно уплатил в бюджет 76,5 млн, — Налоговая — Finance.ua
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Бизнес Прикарпатья дополнительно уплатил в бюджет 76,5 млн, — Налоговая

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Бизнес Прикарпатья дополнительно уплатил в бюджет 76,5 млн, — Налоговая
Бизнес Прикарпатья дополнительно уплатил в бюджет 76,5 млн, — Налоговая
В течение девяти месяцев года работники Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области завершили 213 документальных проверок субъектов хозяйствования — юридических лиц. По результатам контрольных мероприятий доначислено 187,2 миллионов гривен согласованных налоговых обязательств, из которых уже 60,5 миллионов гривен поступило в бюджет.
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Кроме того, по результатам проведенных проверок налоговики предупредили бюджетное возмещение по НДС на сумму 14,9 миллиона гривен, а также уменьшено его отрицательное значение на 31,9 миллиона гривен. После проверок улучшился и финансовый результат предприятий, поэтому отрицательное значение налогообложения налогом на прибыль уменьшилось на 43,4 миллиона гривен.
Также налоговики с начала года провели 1165 фактических проверок, по результатам которых согласованы финансовые санкции на сумму 28,3 миллиона гривен, из них в бюджет поступило 15,9 миллиона гривен.
В общем, по результатам всех проверок на бюджетные счета поступило 76,5 миллиона гривен начислений.
По материалам:
Finance.ua
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