Биткоин взлетел до нового исторического максимума — Finance.ua

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Биткоин взлетел до нового исторического максимума

Технологии&Авто
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Биткоин взлетел до нового исторического максимума
Биткоин взлетел до нового исторического максимума
Биткоин впервые превысил отметку в 100 000 долларов и всего за четыре недели вырос более чем на 40%. Криптовалюта начала устанавливать один рекорд за другим после победы Дональда Трампа на выборах в США.
Криптоинвесторы возлагают на нового президента Америки большие надежды и активно вкладываются в «биток».
Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.
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Так, биткоин впервые в своей истории преодолел отметку в $100 тысяч. Специалисты говорят, что этот момент станет переломным «в истории криптоиндустрии».
Благодаря невероятному скачку, который биткоин демонстрирует за последние четыре недели, эта криптовалюта становится одним из ключевых игроков на глобальных рынках.
Биткоин взлетел до нового исторического максимума
«Разговоры о создании стратегического резерва биткоина в США и увеличении количества компаний, добавляющих биткоин в свои корпоративные казначейства, свидетельствуют о том, что мы находимся на пороге подлинного глобального принятия биткоина», — заявил гендиректор Binance Ричард Тенг.
Биткоин теперь входит в список из семи активов и компаний с общей рыночной капитализацией свыше $2.1 трлн. Среди них золото, а также технологические гиганты Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet (Google) и Amazon.
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Курс криптовалют к доллару

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