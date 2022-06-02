Bitcoin вошел в топ-10 самых дорогих активов в мире — Finance.ua

Bitcoin вошел в топ-10 самых дорогих активов в мире

Сегодня 19:47 — Финтех и Карты

Bitcoin вошел в топ-10 самых дорогих активов в мире

Несмотря на то, что в прошлом месяце Bitcoin потерял более 18%, ему удалось стать десятым самым ценным активом в мире. Bitcoin вошел в топ-10, опередив Meta на $50 миллиардов (рыночная капитализация Meta составляет $554 миллиарда, а капитализация ВТС — $571 миллиард на момент написания статьи).

В мае самая популярная криптовалюта мира находилась в стремительном нисходящем тренде, ставя новые антирекорды. Все из-за краха LUNA/UST, что повлекло за собой волатильность на рынке и страх инвесторов вкладываться в криптовалюту.

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В настоящее время ВТС занимает 44% от всего криптовалютного сектора и доминирует среди примерно 19 000 криптовалют мира. Этого вполне достаточно, чтобы уже занять десятое место среди самых дорогих активов в мире.

Стоит отметить, что рыночная капитализация Bitcoin составляет всего 5,12% от общей рыночной капитализации золота ($87 триллионов), что занимает первое место в списке среди 6265 конкурентов.

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