Bitcoin станет золотом 21 века, — Deutsche Bank Сегодня 21:37 — Криптовалюта

Bitcoin станет золотом 21 века, — Deutsche Bank

Аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур выпустила исследование о том, как цифровые деньги повлияют на будущее человечества.

Эксперт начала с того, что рыночная капитализация криптовалют превысила $1 трлн — а такие цифры слишком важны, чтобы их игнорировать.

«Многие относятся к Bitcoin как к страховке от инфляции. К тому же люди хотят владеть активами, которые не контролируются правительством. Веками эту функцию выполняло золото. Потенциально Bitcoin может стать цифровым золотом 21 века», — говорит Лабур.

В чем преимущества и недостатки крипты

для инвестиций и спекуляций. При этом главная Аналитик отметила, что большинство BTC используетсяПри этом главная криптовалюта мало реагирует на макроданные. На баланс ее спроса и предложения не в силах повлиять правительство (к примеру, центробанк не может выпустить большее количество монет).

Прогноз. По мнению Лабура, в будущем курс Bitcoin останется волатильным. Он будет расти и падать в зависимости от настроений инвесторов.

Далее в Deutsche Bank отметили основные проблемы криптовалют. Во главу угла они поставили отсутствие регулирования. Для простых пользователей это важное преимущество. А вот для компаний — преграда на пути к выходу на рынок. Лабур также обеспокоена негативным влиянием майнинга на экологию.

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