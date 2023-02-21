Bitcoin станет золотом 21 века, — Deutsche Bank
Аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур выпустила исследование о том, как цифровые деньги повлияют на будущее человечества.
Эксперт начала с того, что рыночная капитализация криптовалют превысила $1 трлн — а такие цифры слишком важны, чтобы их игнорировать.
«Многие относятся к Bitcoin как к страховке от инфляции. К тому же люди хотят владеть активами, которые не контролируются правительством. Веками эту функцию выполняло золото. Потенциально Bitcoin может стать цифровым золотом 21 века», — говорит Лабур.
В чем преимущества и недостатки крипты
Аналитик отметила, что большинство BTC используется для инвестиций и спекуляций. При этом главная криптовалюта мало реагирует на макроданные. На баланс ее спроса и предложения не в силах повлиять правительство (к примеру, центробанк не может выпустить большее количество монет).
Прогноз. По мнению Лабура, в будущем курс Bitcoin останется волатильным. Он будет расти и падать в зависимости от настроений инвесторов.
Далее в Deutsche Bank отметили основные проблемы криптовалют. Во главу угла они поставили отсутствие регулирования. Для простых пользователей это важное преимущество. А вот для компаний — преграда на пути к выходу на рынок. Лабур также обеспокоена негативным влиянием майнинга на экологию.
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