Bitcoin к 2032 году может стоить 10 миллионов долларов, — эксперт Сегодня 03:51 — Криптовалюта

Bitcoin к 2032 году может стоить 10 миллионов долларов, — эксперт

Генеральный директор Blockstream Адам Бек считает, что цена ВТС может достичь $10 миллионов к 2032 году.

Аналитик отметил, что с 2013 года курс BTC только удваивался, так что если эта тенденция сохранится, примерно через девять лет цена Bitcoin достигнет $10 млн, а рыночная капитализация — $200 трлн.

По словам Бека, чтобы достичь таких показателей, следует ускорить усовершенствование технологий второго уровня ВТС и инфраструктуры криптокошельков.

«Нам нужно, чтобы следующий миллиард новых пользователей цифровых активов обладали собственными UTXO (остатками средств, которые остаются после совершения транзакций), персональными ключами и устойчивым к цензуре холодным хранилищем», — считает криптоинвестор.

Аналитик подчеркнул, что пока всего 1-2% населения мира владеет Bitcoin. Бек прогнозирует, что подавляющее большинство вкладчиков в будущем будет сохранять флагманский актив на холодных криптокошельках.

«Учитывая волатильность, я думаю, что Bitcoin может резко подскочить и достичь рыночной капитализации в 100-300 триллионов долларов. Поэтому я подозреваю, что люди со средними точками входа не будут иметь особого стимула продавать большие объемы криптовалют», — пояснил финансист.

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borgexpert По материалам:

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