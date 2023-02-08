Аналитик Cred убежден, что Bitcoin вырастет на 433% — Finance.ua
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Аналитик Cred убежден, что Bitcoin вырастет на 433%

Криптовалюта
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Аналитик Cred убежден, что Bitcoin вырастет на 433%
Аналитик Cred убежден, что Bitcoin вырастет на 433%
Криптовалютный аналитик, известный под псевдонимом Cred, поделился своим мнением по поводу будущего Bitcoin.
Эксперт считает, что Bitcoin может повторить ценовую динамику токена искусственного интеллекта Fetch. ai (FET).
Как объяснил Cred своим 337 200 подписчикам в Twitter, график ВТС уже демонстрирует рост, подобный децентрализованной сети машинного обучения FET, которая в этом году поднялась на колоссальные 433%. Судя по графику аналитика, он прогнозирует короткий откат для BTC, прежде чем флагманская криптовалюта подскочит до уровня выше $44 000 в ближайшие месяцы.
Аналитик Cred убежден, что Bitcoin вырастет на 433%
«Вот наглядное сравнение графиков ВТС и FET. И сразу последнее падение пятой волны до нового исторического максимума не выглядит таким сумасшедшим, не правда ли? Если Bitcoin будет имитировать рост Fetch.ai — это будет выглядеть примерно так», — написал аналитик.

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Fetch.ai — сеть с открытым доступом, которая использует искусственный децентрализованный интеллект и машинное обучение для обеспечения роста и развития цифровой экономики при минимальном участии человека. Платформа предоставляет разработчикам инструменты, необходимые для создания автономных агентов, оптимизирующих умные дома, цепочки поставок, транспорт и другие отрасли. Нативный токен Fetch.ai FET используется для оплаты комиссий сети и вознаграждения валидаторов.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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