Bitcoin обошел Visa и Mastercard по показателю рыночной капитализации — Finance.ua

Bitcoin обошел Visa и Mastercard по показателю рыночной капитализации Сегодня 20:31 — Криптовалюта

Bitcoin обошел Visa и Mastercard по показателю рыночной капитализации

По состоянию на 20 февраля, курс BTC достиг отметки в $24,48 тысяч с рыночной капитализацией в $472,4 млрд. Это значительно превосходит показатели Visa ($469,87 млрд), а также Mastercard ($344,24 млрд).

Отметим, что это статистика портала CoinMarketCap . Примечательно, что это уже в третий раз, когда Bitcoin превосходит Visa в разрезе рыночной капитализации.

В прошлый раз это произошло в декабре 2020 года, когда курс BTC «пробил потолок» в $25 тысяч, и в апреле 2021 года накануне нового булрана. В октябре прошлого года биткоин был близок к лидерству в этом соревновании, но спустя месяц серьезно отстал.

Падение рыночной капитализации актива произошло на фоне банкротства FTX. Тогда показатель «просел» на $100 млрд. Однако уже в январе биткоин вернул позиции. Более того, показатель увеличился на $65 млрд.

В случае с Mastercard ситуация еще более знаковая. Здесь разрыв даже больше. Ситуацию подогревает и тот факт, что биткоин продолжает расти, в то время как драгоценные металлы и бонды падают. Это отметил и экс-CEO MicroStrategy Майкл Сейлор.

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