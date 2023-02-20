Bitcoin обошел Visa и Mastercard по показателю рыночной капитализации — Finance.ua

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Bitcoin обошел Visa и Mastercard по показателю рыночной капитализации

Криптовалюта
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Bitcoin обошел Visa и Mastercard по показателю рыночной капитализации
Bitcoin обошел Visa и Mastercard по показателю рыночной капитализации
По состоянию на 20 февраля, курс BTC достиг отметки в $24,48 тысяч с рыночной капитализацией в $472,4 млрд. Это значительно превосходит показатели Visa ($469,87 млрд), а также Mastercard ($344,24 млрд).
Отметим, что это статистика портала CoinMarketCap. Примечательно, что это уже в третий раз, когда Bitcoin превосходит Visa в разрезе рыночной капитализации.
В прошлый раз это произошло в декабре 2020 года, когда курс BTC «пробил потолок» в $25 тысяч, и в апреле 2021 года накануне нового булрана. В октябре прошлого года биткоин был близок к лидерству в этом соревновании, но спустя месяц серьезно отстал.
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Падение рыночной капитализации актива произошло на фоне банкротства FTX. Тогда показатель «просел» на $100 млрд. Однако уже в январе биткоин вернул позиции. Более того, показатель увеличился на $65 млрд.
В случае с Mastercard ситуация еще более знаковая. Здесь разрыв даже больше. Ситуацию подогревает и тот факт, что биткоин продолжает расти, в то время как драгоценные металлы и бонды падают. Это отметил и экс-CEO MicroStrategy Майкл Сейлор.
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По материалам:
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