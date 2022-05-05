Bitcoin обновил недельный максимум: почему взлетел курс крипты — Finance.ua

Bitcoin обновил недельный максимум: почему взлетел курс крипты

Сегодня 17:12 — Финтех и Карты

Курс Bitcoin вырос до $40 тысяч, обновив недельный максимум и подтянув за собой основные альткоины. Скачок курса мог произойти на фоне повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) и решения властей штата Калифорния создать нормативно-правовую базу для криптокомпаний.

стоимость BTC достигла $40 012 за монету, подскочив на $1,3 тыс. за час. Это стало для Bitcoin максимумом с 28 апреля, но с тех пор стоимость актива скорректировалась до $39,5 тыс. Согласно данным крупнейшей криптовалютной биржи Европы WhiteBIT , вечером 4 мая, подскочив на $1,3 тыс. за час. Это стало для Bitcoin максимумом с 28 апреля, но с тех пор стоимость актива скорректировалась до $39,5 тыс.

Ethereum подорожал на 4%, до $2,9 тыс., а Binance Coin — на 3%, до $400. Согласно данным Рост курса первой криптовалюты не прошел бесследно для альткоинов:., а Binance Coin — на 3%, до $400. Согласно данным CoinMarketCap , общая капитализация рынка за сутки выросла на 4%, до $1,8 трлн.

Кроме того, рост наблюдался и на Уолл-стрит: индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись с ростом на 2,99% и 3,19% соответственно. Кроме того, на 0,72% подорожало золото.

Что повлияло на цену криптовалют

Скачок на крипторынке случился на фоне решения Федрезерва США повысить диапазон ключевой ставки на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. Такой крупный шаг был сделан впервые с 2000 года.

Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что такое решение должно стабилизировать ситуацию в США, где на фоне пандемии и роста цен на энергоносители инфляция достигла рекордных за 40 лет 8,5%. Глава Федрезерва рассчитывает на сокращение инфляции к целевым 2% и устойчивость рынка труда.

В то же время, он выразил готовность и дальше бороться с инфляцией, но уже более щадящими методами. На двух следующих заседаниях ФРС ставку могут повысить на 0,5%, а в дальнейшем — на 0,25%.

С 1 июня Федрезерв планирует начать сокращать свой баланс — будут проданы казначейские облигации на сумму $30 млрд и ипотечные на $17,5 млрд в месяц. Через 3 месяца этот показатель нарастят в совокупности до $95 млрд в месяц.

разработать нормативно-правовую базу для криптовалютных компаний. Соответствующее Кроме того, на курсе криптовалют могло сказаться решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Соответствующее поручение он дал местным органам власти — рекомендации по регулированию должны быть готовы в течение 60 дней.

Губернатор хочет, чтобы подход к криптоактивам был согласован между федеральными министерствами и ведомствами штата. При этом должны быть учтены приоритеты в области энергетики, проблемы климата и вопросы предотвращания преступлений, говорится в пресс-релизе офиса Ньюсома.

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