Binance покупает своего конкурента — криптобиржу FTX, которая столкнулась с «кризисом ликвидности» — Finance.ua

Binance покупает своего конкурента — криптобиржу FTX, которая столкнулась с «кризисом ликвидности» Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Binance покупает своего конкурента — криптобиржу FTX, которая столкнулась с «кризисом ликвидности», itc.ua

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance подписала меморандум о покупке FTX.com — подразделения основного конкурента биржи FTX, пишет Reuters. Стратегическое партнерство призвано решить кризис ликвидности и предполагает возможное поглощение FTX биржей Binance.

Глава Binance Чанпен Чжао сообщил, что 8 ноября днем FTX обратилась к ним за помощью из-за кризиса ликвидности.

«Чтобы защитить пользователей, мы подписали письмо о намерениях, предусматривающих полное поглощение FTX.com. В ближайшие дни мы проведем due diligence», — написал Чжао в Твиттере.

Он уточнил, что Binance имеет право отказаться от сделки в любое время.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни FTT будет очень волатильным», — добавил Чжао.

Глава FTX Сэм Бенкман-Фрид подтвердил информацию о стратегическом соглашении, призванном решить ряд проблем.

«Наши команды работают над устранением накопленных запросов по выводу средств. Это устранит кризис ликвидности; все активы будут обеспечены в соотношении 1:1. Это одна из основных причин, почему мы обратились к Binance. Может потребоваться некоторое время. Приносим свои извинения», — написал Бенкман-Фрид.

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FTX оказалась под давлением после того, как в воскресенье Чжао заявил, что Binance приняла решение полностью избавиться от нативных токенов криптобиржи FTX из-за неопределенных «последних разоблачений». После этого за 24 часа после распродажи Binance собственный токен криптобиржи FTX упал на 22%.

Резкое падение связывают с отчетами CoinDesk, показывающими, что Alameda, торговая фирма, основанная Бенкменом-Фридом, имеет множество токенов FTT в своих книгах.

Согласно документу, по состоянию на 30 июня Alameda имеет активы на сумму $14,6 млрд, включающие $3,66 млрд «разблокированного FTT» и $2,16 млрд «залога FTT». Это первый и третий активы по величине баланса компании. Таким образом, множество фактически ничем не обеспеченных токенов FTT принадлежат компании, не желающей обнародовать информацию о своем финансовом положении.

Минюст США расследует возможную причастность Binance к отмыванию денег и нарушению налогового законодательства. Reuters обнаружил, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране, а популярность биржи в этой стране была известна внутри компании. Это было одно из серии расследований по проблемам Binance с соблюдением финансовых нормативных требований.

Binance заявила, что соблюдает правила международных санкций в отношении Ирана и блокирует доступ к платформе всем, кто там находится.

История противостояний

Напряжение между Бенкманом-Фридом и Чжао назревало давно. В 2019 году Binance инвестировала в FTX, а в 2020 запустила собственные криптодеривативы, быстро став лидером в отрасли.

Напряженность росла, поскольку регуляторы все чаще рассматривали эти две компании. Бенкман-Фрид давал показания в Конгрессе, тогда как Binance, как сообщалось, столкнулась с регулятивными расследованиями по всему миру и объявила, что у нее нет штаб-квартиры.

Две компании также конкурируют за активы, причем обе претендовали на активы Voyager Digital. FTX выиграл аукцион Voyager.

Драма достигла апогея в воскресенье, когда Чжао объявил, что продаст все свои активы FTT (собственный токен биржи FTX) стоимостью $529 миллионов к тому времени, из-за «недавних общеизвестных разоблачений». Согласно ценам на CoinMarketCap, FTT упал более чем на 70% примерно до $6.

Binance на сегодня является крупнейшей криптобиржей с объемом торгов около $40 миллиардов. По данным CoinMarketCap, FTX занимает второе место в спотовой торговле с объемом около $4 миллиардов.

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