Билл Гейтс назвал самую перспективную область ІТ-индустрии — Finance.ua

Билл Гейтс назвал самую перспективную область ІТ-индустрии 20.01.2023, 00:31 — Технологии&Авто

Билл Гейтс назвал самую перспективную область ІТ-индустрии

Основатель компании Microsoft и ее бывший руководитель Билл Гейтс пообщался с пользователями ресурса Reddit по темам будущего в ІТ. Он рассказал, какая технология, по его мнению, станет движущей силой в ІТ-индустрии в ближайшие годы.

Американский предприниматель рассказал о метавселенной, которую много лет продвигает Марк Цукерберг и технологии искусственного интеллекта. Он считает, что главной технологией будущего станет ИИ.

Гейтс уверен, что ИИ может оказать существенное влияние на сферы образования и здравоохранения. К примеру, его можно использовать для обучения детей математике и сделать предмет по-настоящему интересным. В медицине ИИ может помочь людям получить медицинскую консультацию в регионах, где отсутствуют врачи.

Когда один из пользователей Reddit отметил, что внедрение ИИ приведет к потере рабочих мест учителей и врачей, Гейтс не согласился, заявив, что в мире ощущается острая нехватка этих специалистов. Он отметил, что без человеческих навыков и талантов массив данных ИИ ничего из себя не представляет.

Мета По материалам:

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