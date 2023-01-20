Билл Гейтс назвал самую перспективную область ІТ-индустрии — Finance.ua
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Билл Гейтс назвал самую перспективную область ІТ-индустрии

Технологии&Авто
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Билл Гейтс назвал самую перспективную область ІТ-индустрии
Билл Гейтс назвал самую перспективную область ІТ-индустрии
Основатель компании Microsoft и ее бывший руководитель Билл Гейтс пообщался с пользователями ресурса Reddit по темам будущего в ІТ. Он рассказал, какая технология, по его мнению, станет движущей силой в ІТ-индустрии в ближайшие годы.
Американский предприниматель рассказал о метавселенной, которую много лет продвигает Марк Цукерберг и технологии искусственного интеллекта. Он считает, что главной технологией будущего станет ИИ.
Гейтс уверен, что ИИ может оказать существенное влияние на сферы образования и здравоохранения. К примеру, его можно использовать для обучения детей математике и сделать предмет по-настоящему интересным. В медицине ИИ может помочь людям получить медицинскую консультацию в регионах, где отсутствуют врачи.
Когда один из пользователей Reddit отметил, что внедрение ИИ приведет к потере рабочих мест учителей и врачей, Гейтс не согласился, заявив, что в мире ощущается острая нехватка этих специалистов. Он отметил, что без человеческих навыков и талантов массив данных ИИ ничего из себя не представляет.
По материалам:
Мета
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