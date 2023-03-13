Билеты на польские поезда PKP Intercity будут продавать в магазинах — Finance.ua
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Билеты на польские поезда PKP Intercity будут продавать в магазинах

Личные финансы
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Билеты на польские поезда PKP Intercity будут продавать в магазинах
Билеты на польские поезда PKP Intercity будут продавать в магазинах
Путешествовать железнодорожными линиями PKP Intercity станет еще проще. Польский перевозчик расширяет сеть точек продаж билетов.
Об этом сообщает Polskie Radio 24.
Так, польская компания PKP Intercity хочет, чтобы билеты на поезда можно было приобрести не только у перевозчика, но и в магазинах, киосках или даже на АЗС.

Что известно о PKP Intercity

Это крупнейший польский железнодорожный оператор, который обеспечивает сообщение между крупными городами и популярными туристическими центрами Польши, а также позволяет путешествовать по Европе. В 2022 году услугами перевозчика воспользовались около 60 миллионов пассажиров.
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Где будут продавать билеты на поезда PKP Intercity

Новая формула агентской продажи билетов адресована компаниям, имеющим собственную или партнерскую сеть дистрибуции товаров или услуг. Также среди условий — иметь не менее 50 стационарных точек и опыт продаж услуг сторонних организаций.
Следовательно, в перспективе билеты на поезда PKP Intercity можно будет найти в ближайшем газетном киоске, сети продуктовых магазинов, на заправках или даже в гостиницах. И, конечно, в железнодорожных кассах.
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«Для потенциальных партнеров — это возможность продавать билеты перевозчика, популярность которого постоянно растет, на понятных и привлекательных условиях. Наше сотрудничество с партнерами по единым коммерческим условиям и развитие дистанционных каналов продаж свидетельствует о том, что путешественники очень охотно пользуются новыми возможностями приобретения билетов PKP Intercity», — говорит Томаш Гонтарж из правления PKP Intercity.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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