Biedronka, Zabka, Lidl: сколько стоят продукты в супермаркетах Польши — Finance.ua

Biedronka, Zabka, Lidl: сколько стоят продукты в супермаркетах Польши
Сегодня 08:33 — Личные финансы
Украинцы ищут убежища от войны за границей. Многие беженцы уже перебрались в Польшу и поселились там на определенное время.
Портал «Сегодня» узнал, каковы цены на продукты в популярных супермаркетах соседней страны. Средний срез проводили в соответствии с предложениями в магазинах Biedronka, Zabka и Lidl.
Хлеб и крупы:
- белый хлеб — 3,6 злотого (25 грн);
- серый хлеб — 2,6 злотого (18 грн);
- батон — 2,8 злотого (19 грн);
- рис белый — 3,5 злотого (24 грн);
- гречка — 12 злотых (82 грн);
- овсянка — 7 злотых (48 грн);
- вермишель — 3 злотых (28 грн).
Овощи и фрукты (1 кг):
- картофель — 1,3 злотого (9 грн);
- капуста — 3,5 злотого (24 грн);
- лук — 1,5 злотого (10 грн);
- помидоры — 5 злотых (34 грн);
- огурцы — 4 злотых (28 грн);
- яблоки — 3 злотых (27 грн);
- морковь — 5 злотых (35 грн);
- груши — 5 злотых (35 грн).
Мясо:
- филе куриное — 15 злотых (103 грн);
- грудки куриные — 24 злотых (165 грн);
- говяжья вырезка — 9 злотых (62 грн);
- фарш куриный — 7 злотых (48 грн).
Молочная продукция:
- молоко — 3 злотых (21 грн);
- сыр твердый, 1 кг — 20 злотых (138 грн);
- сыр домашний — 3,3 злотых (23 грн);
- масло — 5 злотых (35 грн).
Прочее:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
- яйца, 10 штук — 5 злотых (35 грн);
- масло подсолнечное — 5 злотых (35 грн);
- сахар — 2,9 злотого (20 грн);
- мука — 2,5 злотого (17 грн);
- детское питание — 4,5 злотого (31 грн);
- корм для кошек сухой, 2 кг — 8 злотых (55 грн);
- корм для собак сухой, 2 кг — 14 злотых (96 грн);
- кофе — 7 злотых (48 грн);
- чай — 3 злотых (20 грн);
- шоколад — 2,5 злотого (17 грн).