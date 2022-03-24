Biedronka, Zabka, Lidl: сколько стоят продукты в супермаркетах Польши — Finance.ua

Biedronka, Zabka, Lidl: сколько стоят продукты в супермаркетах Польши

Сегодня 08:33 — Личные финансы

Украинцы ищут убежища от войны за границей. Многие беженцы уже перебрались в Польшу и поселились там на определенное время.

Портал «Сегодня» узнал, каковы цены на продукты в популярных супермаркетах соседней страны. Средний срез проводили в соответствии с предложениями в магазинах Biedronka, Zabka и Lidl.

Хлеб и крупы:

белый хлеб — 3,6 злотого (25 грн);

серый хлеб — 2,6 злотого (18 грн);

батон — 2,8 злотого (19 грн);

рис белый — 3,5 злотого (24 грн);

гречка — 12 злотых (82 грн);

овсянка — 7 злотых (48 грн);

вермишель — 3 злотых (28 грн).

Овощи и фрукты (1 кг):

картофель — 1,3 злотого (9 грн);

капуста — 3,5 злотого (24 грн);

лук — 1,5 злотого (10 грн);

помидоры — 5 злотых (34 грн);

огурцы — 4 злотых (28 грн);

яблоки — 3 злотых (27 грн);

морковь — 5 злотых (35 грн);

груши — 5 злотых (35 грн).

Мясо:

филе куриное — 15 злотых (103 грн);

грудки куриные — 24 злотых (165 грн);

говяжья вырезка — 9 злотых (62 грн);

фарш куриный — 7 злотых (48 грн).

Молочная продукция:

молоко — 3 злотых (21 грн);

сыр твердый, 1 кг — 20 злотых (138 грн);

сыр домашний — 3,3 злотых (23 грн);

масло — 5 злотых (35 грн).

Прочее:

яйца, 10 штук — 5 злотых (35 грн);

масло подсолнечное — 5 злотых (35 грн);

сахар — 2,9 злотого (20 грн);

мука — 2,5 злотого (17 грн);

детское питание — 4,5 злотого (31 грн);

корм для кошек сухой, 2 кг — 8 злотых (55 грн);

корм для собак сухой, 2 кг — 14 злотых (96 грн);

кофе — 7 злотых (48 грн);

чай — 3 злотых (20 грн);

шоколад — 2,5 злотого (17 грн).

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