Biedronka, Zabka, Lidl: сколько стоят продукты в супермаркетах Польши — Finance.ua
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Biedronka, Zabka, Lidl: сколько стоят продукты в супермаркетах Польши

Сегодня 08:33Личные финансы
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Украинцы ищут убежища от войны за границей. Многие беженцы уже перебрались в Польшу и поселились там на определенное время.
Портал «Сегодня» узнал, каковы цены на продукты в популярных супермаркетах соседней страны. Средний срез проводили в соответствии с предложениями в магазинах Biedronka, Zabka и Lidl.

Хлеб и крупы:

  • белый хлеб — 3,6 злотого (25 грн);
  • серый хлеб — 2,6 злотого (18 грн);
  • батон — 2,8 злотого (19 грн);
  • рис белый — 3,5 злотого (24 грн);
  • гречка — 12 злотых (82 грн);
  • овсянка — 7 злотых (48 грн);
  • вермишель — 3 злотых (28 грн).

Овощи и фрукты (1 кг):

  • картофель — 1,3 злотого (9 грн);
  • капуста — 3,5 злотого (24 грн);
  • лук — 1,5 злотого (10 грн);
  • помидоры — 5 злотых (34 грн);
  • огурцы — 4 злотых (28 грн);
  • яблоки — 3 злотых (27 грн);
  • морковь — 5 злотых (35 грн);
  • груши — 5 злотых (35 грн).

Мясо:

  • филе куриное — 15 злотых (103 грн);
  • грудки куриные — 24 злотых (165 грн);
  • говяжья вырезка — 9 злотых (62 грн);
  • фарш куриный — 7 злотых (48 грн).

Молочная продукция:

  • молоко — 3 злотых (21 грн);
  • сыр твердый, 1 кг — 20 злотых (138 грн);
  • сыр домашний — 3,3 злотых (23 грн);
  • масло — 5 злотых (35 грн).

Прочее:

  • яйца, 10 штук — 5 злотых (35 грн);
  • масло подсолнечное — 5 злотых (35 грн);
  • сахар — 2,9 злотого (20 грн);
  • мука — 2,5 злотого (17 грн);
  • детское питание — 4,5 злотого (31 грн);
  • корм для кошек сухой, 2 кг — 8 злотых (55 грн);
  • корм для собак сухой, 2 кг — 14 злотых (96 грн);
  • кофе — 7 злотых (48 грн);
  • чай — 3 злотых (20 грн);
  • шоколад — 2,5 злотого (17 грн).

Где беженцам искать помощь за границей

По материалам: Сьогодні
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