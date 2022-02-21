Безвозвратные потери экономики в стрессовой ситуации составляют $2-3 млрд в месяц — Finance.ua
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Безвозвратные потери экономики в стрессовой ситуации составляют $2-3 млрд в месяц

Сегодня 14:36Казна и Политика
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Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма заявляет, что безвозвратные потери экономики в стрессовой ситуации, которая происходит на сегодняшний день, составляют 2-3 млрд долларов в месяц.
Об этом он сообщил в интервью «РБК Украина», передают Українські Новини.
«Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, утраты в туристической сфере, сокращение авиаперевозок», — сказал Шурма.
По его словам, есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, оказывает давление на курс.
«Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок — около 1,5-2 млрд долларов. Мы считаем, что подушки в 4-5 млрд долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать запланированные государственные программы. Но внешняя ситуация может изменяться», — подчеркнул замруководителя Офиса Президента.
По материалам: Українські Новини
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