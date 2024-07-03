Безработные в Польше могут получить до 48 тысяч злотых на собственный бизнес — Finance.ua

Безработные в Польше могут получить до 48 тысяч злотых на собственный бизнес
Безработные, зарегистрированные в Городском центре занятости, могут получить финансирование на открытие собственного бизнеса в Польше. Максимальная сумма помощи составляет 48,8 тысячи злотых. Эта возможность доступна также и украинцам.
Об этом пишет UAinKrakow.pl.
Средства выделяются в рамках конкурсов. О них объявляют почти ежемесячно на страницах служб занятости.
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Чтобы открыть дело, участники должны иметь соответствующее образование, квалификацию или опыт работы. Чем большему количеству критериев вы отвечаете, тем больше у вас шансов на победу в конкурсе.
Куда можно потратить средства от центра занятости:
- на юридическую помощь, консультации и советы;
- на технику и оборудование;
- на программное обеспечение, сайт и рекламные материалы (баннеры, вывески, флаеры);
- на материалы для производства;
- на приобретение автомобиля;
- на оборудование или устройства, напрямую связанные с ведением хозяйственной деятельности (мебель, мелкая бытовая техника).
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На какие виды хозяйственной деятельности не распространяется грант:
- грузовые и пассажирские перевозки;
- добыча полезных ископаемых;
- приобретение акций или компаний;
- строительство или ремонт помещений;
- разведение и покупка животных;
- торговля ломом;
- онлайн-торговля средствами питания и диетическими добавками;
- медицинская помощь (если у вас нет специального образования);
- услуги по перманентному макияжу и лазерной эпиляции (если у вас нет соответствующего образования);
- услуги по нанесению и удалению татуировок (если у вас нет соответствующего образования);
- переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
- рыболовство и аквакультура;
- автомобильный грузовой транспорт;
- покупка земли и недвижимости;
- выплата заработной платы и взносов на социальное страхование;
- деятельность игровых салонов;
- деятельность за пределами Польши;
- внутренние, международные и пассажирские перевозки
Требования к кандидатам
Заявку могут подавать как граждане Польши, так и иностранцы. Однако они должны выполнять следующие критерии:
- быть зарегистрированы как безработные в Городском центре занятости в Кракове;
- иметь «Индивидуальный план деятельности» (Indywidualny Plan Działania) — документ, составленный в Городском центре занятости, определяющий способ профессиональной активизации заявителя;
- не иметь отклоненных предложений с бирже труда в 2023—2024 годах без уважительных причин;
- иметь образование, квалификацию или опыт работы в сфере бизнеса, в которой хотите работать.
Список необходимых документов:
- заявление;
- приложение на право собственности на помещение;
- индивидуальный план деятельности безработного;
- приложение о том, что получали раньше или не получали пособия de minimus.
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Копии документов, подтверждающих:
- образование (аттестат, диплом, приложения);
- квалификацию (сертификаты об окончании курсов, лицензии);
- опыт работы (свидетельства труда, трудовые договоры, контракты, справки от работодателя);
- наличие права на собственность или аренду помещения, где будет осуществляться предпринимательская деятельность (предварительный договор займа, аренды или право собственности);
- обязательства по открытию бизнеса (предварительные договоры с хозяйствующими субъектами и физическими лицами).
Все копии документов должны быть на польском языке или заверены присяжным переводчиком.
Заявление вместе с приложениями можно подать двумя вариантами на выбор:
- лично — в Городском центре занятости, ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy) или в почтовый ящик перед входом в центр занятости с надписью Dziennik Podawczy;
- почтой (курьером) — по адресу Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31−72 Краков.
Ответ на заявку будет предоставлен в письменной форме в течение 30 дней со дня подачи. Если заявление будет рассмотрено положительно, участников уведомляют о следующих этапах процедуры письменно или по телефону.
Напомним, по итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины. Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения в среднем количество регистраций новых бизнесов украинцами в Польше не превышало 200 в месяц. Но уже весной 2022 года эта цифра составила около 1700 предприятий.
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