Безработные в Польше могут получить до 48 тысяч злотых на собственный бизнес — Finance.ua

Безработные в Польше могут получить до 48 тысяч злотых на собственный бизнес Сегодня 13:00 — Личные финансы

Безработные в Польше могут получить до 48 тысяч злотых на собственный бизнес

Безработные, зарегистрированные в Городском центре занятости, могут получить финансирование на открытие собственного бизнеса в Польше. Максимальная сумма помощи составляет 48,8 тысячи злотых. Эта возможность доступна также и украинцам.

Об этом пишет UAinKrakow.pl.

Средства выделяются в рамках конкурсов. О них объявляют почти ежемесячно на страницах служб занятости.

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Чтобы открыть дело, участники должны иметь соответствующее образование, квалификацию или опыт работы. Чем большему количеству критериев вы отвечаете, тем больше у вас шансов на победу в конкурсе.

Куда можно потратить средства от центра занятости:

на юридическую помощь, консультации и советы;

на технику и оборудование;

на программное обеспечение, сайт и рекламные материалы (баннеры, вывески, флаеры);

на материалы для производства;

на приобретение автомобиля;

на оборудование или устройства, напрямую связанные с ведением хозяйственной деятельности (мебель, мелкая бытовая техника).

На какие виды хозяйственной деятельности не распространяется грант:

грузовые и пассажирские перевозки;

добыча полезных ископаемых;

приобретение акций или компаний;

строительство или ремонт помещений;

разведение и покупка животных;

торговля ломом;

онлайн-торговля средствами питания и диетическими добавками;

медицинская помощь (если у вас нет специального образования);

услуги по перманентному макияжу и лазерной эпиляции (если у вас нет соответствующего образования);

услуги по нанесению и удалению татуировок (если у вас нет соответствующего образования);

переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;

рыболовство и аквакультура;

автомобильный грузовой транспорт;

покупка земли и недвижимости;

выплата заработной платы и взносов на социальное страхование;

деятельность игровых салонов;

деятельность за пределами Польши;

внутренние, международные и пассажирские перевозки

Требования к кандидатам

Заявку могут подавать как граждане Польши, так и иностранцы. Однако они должны выполнять следующие критерии:

быть зарегистрированы как безработные в Городском центре занятости в Кракове;

иметь «Индивидуальный план деятельности» (Indywidualny Plan Działania) — документ, составленный в Городском центре занятости, определяющий способ профессиональной активизации заявителя;

не иметь отклоненных предложений с бирже труда в 2023—2024 годах без уважительных причин;

иметь образование, квалификацию или опыт работы в сфере бизнеса, в которой хотите работать.

Список необходимых документов:

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Копии документов, подтверждающих:

образование (аттестат, диплом, приложения);

квалификацию (сертификаты об окончании курсов, лицензии);

опыт работы (свидетельства труда, трудовые договоры, контракты, справки от работодателя);

наличие права на собственность или аренду помещения, где будет осуществляться предпринимательская деятельность (предварительный договор займа, аренды или право собственности);

обязательства по открытию бизнеса (предварительные договоры с хозяйствующими субъектами и физическими лицами).

Все копии документов должны быть на польском языке или заверены присяжным переводчиком.

Заявление вместе с приложениями можно подать двумя вариантами на выбор:

лично — в Городском центре занятости, ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy) или в почтовый ящик перед входом в центр занятости с надписью Dziennik Podawczy;

почтой (курьером) — по адресу Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31−72 Краков.

Ответ на заявку будет предоставлен в письменной форме в течение 30 дней со дня подачи. Если заявление будет рассмотрено положительно, участников уведомляют о следующих этапах процедуры письменно или по телефону.

Напомним, по итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины. Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения в среднем количество регистраций новых бизнесов украинцами в Польше не превышало 200 в месяц. Но уже весной 2022 года эта цифра составила около 1700 предприятий.

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