Безработные в Польше могут получить до 48 тысяч злотых на собственный бизнес — Finance.ua
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Безработные в Польше могут получить до 48 тысяч злотых на собственный бизнес

Личные финансы
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Безработные в Польше могут получить до 48 тысяч злотых на собственный бизнес
Безработные в Польше могут получить до 48 тысяч злотых на собственный бизнес
Безработные, зарегистрированные в Городском центре занятости, могут получить финансирование на открытие собственного бизнеса в Польше. Максимальная сумма помощи составляет 48,8 тысячи злотых. Эта возможность доступна также и украинцам.
Об этом пишет UAinKrakow.pl.
Средства выделяются в рамках конкурсов. О них объявляют почти ежемесячно на страницах служб занятости.

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Чтобы открыть дело, участники должны иметь соответствующее образование, квалификацию или опыт работы. Чем большему количеству критериев вы отвечаете, тем больше у вас шансов на победу в конкурсе.

Куда можно потратить средства от центра занятости:

  • на юридическую помощь, консультации и советы;
  • на технику и оборудование;
  • на программное обеспечение, сайт и рекламные материалы (баннеры, вывески, флаеры);
  • на материалы для производства;
  • на приобретение автомобиля;
  • на оборудование или устройства, напрямую связанные с ведением хозяйственной деятельности (мебель, мелкая бытовая техника).

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На какие виды хозяйственной деятельности не распространяется грант:

  • грузовые и пассажирские перевозки;
  • добыча полезных ископаемых;
  • приобретение акций или компаний;
  • строительство или ремонт помещений;
  • разведение и покупка животных;
  • торговля ломом;
  • онлайн-торговля средствами питания и диетическими добавками;
  • медицинская помощь (если у вас нет специального образования);
  • услуги по перманентному макияжу и лазерной эпиляции (если у вас нет соответствующего образования);
  • услуги по нанесению и удалению татуировок (если у вас нет соответствующего образования);
  • переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
  • рыболовство и аквакультура;
  • автомобильный грузовой транспорт;
  • покупка земли и недвижимости;
  • выплата заработной платы и взносов на социальное страхование;
  • деятельность игровых салонов;
  • деятельность за пределами Польши;
  • внутренние, международные и пассажирские перевозки

Требования к кандидатам

Заявку могут подавать как граждане Польши, так и иностранцы. Однако они должны выполнять следующие критерии:
  • быть зарегистрированы как безработные в Городском центре занятости в Кракове;
  • иметь «Индивидуальный план деятельности» (Indywidualny Plan Działania) — документ, составленный в Городском центре занятости, определяющий способ профессиональной активизации заявителя;
  • не иметь отклоненных предложений с бирже труда в 2023—2024 годах без уважительных причин;
  • иметь образование, квалификацию или опыт работы в сфере бизнеса, в которой хотите работать.

Список необходимых документов:

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Копии документов, подтверждающих:
  • образование (аттестат, диплом, приложения);
  • квалификацию (сертификаты об окончании курсов, лицензии);
  • опыт работы (свидетельства труда, трудовые договоры, контракты, справки от работодателя);
  • наличие права на собственность или аренду помещения, где будет осуществляться предпринимательская деятельность (предварительный договор займа, аренды или право собственности);
  • обязательства по открытию бизнеса (предварительные договоры с хозяйствующими субъектами и физическими лицами).
Все копии документов должны быть на польском языке или заверены присяжным переводчиком.

Заявление вместе с приложениями можно подать двумя вариантами на выбор:

  • лично — в Городском центре занятости, ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy) или в почтовый ящик перед входом в центр занятости с надписью Dziennik Podawczy;
  • почтой (курьером) — по адресу Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31−72 Краков.
Ответ на заявку будет предоставлен в письменной форме в течение 30 дней со дня подачи. Если заявление будет рассмотрено положительно, участников уведомляют о следующих этапах процедуры письменно или по телефону.
Напомним, по итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины. Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения в среднем количество регистраций новых бизнесов украинцами в Польше не превышало 200 в месяц. Но уже весной 2022 года эта цифра составила около 1700 предприятий.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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