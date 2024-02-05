Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года — Finance.ua

Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года

Основатель Amazon Джефф Безос продаст до 50 миллионов акций компании в течение года.

Об этом говорится в официальном заявлении.

Совокупная стоимость акций, которые планируется продать, оценивается на уровне 8,6 млрд долларов при стоимости одной акции 171,8 доллара.

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Согласно последнему годовому отчету компании, план продаж был принят 8 ноября прошлого года и будет завершен до 31 января 2025 года.

Amazon был основан Джеффом Безосом в 1994 году как компания по продаже книг. Это мировой лидер в сфере электронной коммерции, которая также предоставляет облачные услуги.

В 2021 году Безос ушел с поста исполнительного директора и занял должность исполнительного председателя.

УНН По материалам:

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