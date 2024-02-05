Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года — Finance.ua

Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года
Основатель Amazon Джефф Безос продаст до 50 миллионов акций компании в течение года.
Об этом говорится в официальном заявлении.
Совокупная стоимость акций, которые планируется продать, оценивается на уровне 8,6 млрд долларов при стоимости одной акции 171,8 доллара.
Согласно последнему годовому отчету компании, план продаж был принят 8 ноября прошлого года и будет завершен до 31 января 2025 года.
Amazon был основан Джеффом Безосом в 1994 году как компания по продаже книг. Это мировой лидер в сфере электронной коммерции, которая также предоставляет облачные услуги.
В 2021 году Безос ушел с поста исполнительного директора и занял должность исполнительного председателя.
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