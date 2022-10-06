Безопасно ли платить смартфоном — Finance.ua

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Безопасно ли платить смартфоном

Личные финансы
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Безопасно ли платить смартфоном
Безопасно ли платить смартфоном
Благодаря технологии NFC безналичные расчеты стали еще более удобными и доступными. Но безопасно ли платить смартфоном и может ли мошенник похитить ваши средства, объясняет Financial Literacy Ukraine.
NFC (Near Field Communication) — это технология, которая позволяет быстро и беспроводно передавать данные между устройствами на небольшом расстоянии. Эту технологию активно используют в сфере безналичных расчетов.
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Сегодня NFC есть в смартфонах, платежных картах, умных часах, фитнес-браслетах, кольцах. Смартфоном можно оплачивать покупки в магазине, проезд в транспорте, расплачиваться в кафе и ресторанах. Чтобы оплатить покупку, достаточно поднести смартфон или устройство с включенной NFC к терминалу.
Как отмечается, платить смартфоном безопасно, шансы злоумышленников украсть деньги близки к нулю. Вот почему:
  • передача данных между устройствами (между смартфоном и терминалом) осуществляется на малом расстоянии — в радиусе 10 см;
  • смартфон не передает никаких данных о платежной карте. Оплата производится быстро — за несколько секунд, во время которой смартфон передает одноразовый ключ, созданный специально для каждого платежа. То есть продавец не получает никаких конфиденциальных данных о вашей карте и счетах.
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Однако в случае физической потери смартфона могут быть определенные риски, но только если на смартфоне не было установлено никакой защиты, и его без проблем может разблокировать любое лицо. Ведь при оплате смартфоном смартфон должен быть разблокирован.
Как защитить свой смартфон
Установите пароль на вход или используйте биометрию для входа (сканер отпечатка пальца, распознавание лица).
В случае потери смартфона или его кражи необходимо позвонить мобильному оператору и банку, чтобы заблокировать свои счета.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
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По материалам:
Finance.ua
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