беларусь повышает отпускную цену на сахар, чтобы предотвратить его массовый вывоз в россию — Finance.ua

беларусь повышает отпускную цену на сахар, чтобы предотвратить его массовый вывоз в россию

Сегодня 11:50 — Мир

Белорусские производители сахара повысят уровень отпускной цены, который сохранялся с 2016 года, сообщил белорусский концерн «Белгоспищепром».

«Нынешнее изменение отпускной цены — превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. На фоне двукратного ценового разрыва с российской федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы беларуси», — говорится в сообщении.

«Основная задача концерна — обеспечить продуктами питания прежде всего внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавали 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина шло ориентировочно уже 3 кг сахара. И это мы принимаем во внимание не только взрослое население, но и детей раннего возраста», — отметил глава концерна Олег Жидков.

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«Понятно, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. Поэтому сегодня мы вынуждены принимать меры по защите внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за 1 кг», — сказал он.

В Беларуси работают четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Суммарное суточное производство составляет около 4,8 тыс. тонн.

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