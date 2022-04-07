Стоимость продуктов в россии стремительно растет: цены на сахар поднялись вдвое — Finance.ua

Стоимость продуктов в россии стремительно растет: цены на сахар поднялись вдвое

Сегодня 13:30 — Мир

Индекс потребительских цен в рф за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на данные росстата.

Отмечается, что среди продовольственных товаров с начала года больше выросли цены на сахар (53%), соль (18%), маргарин (14%), а также на сезонные овощи — капусту (85%), лук (63%), морковь (53%).

Из непродовольственных товаров зафиксирован значительный рост цен за три месяца на прокладки (24%), подгузники (20%), стиральный порошок (20%), мыло (17%). Лекарства в среднем подорожали на 15-20%.

Из среднесуточных данных инфляции конца марта 2021 и 2022 годов следует, что годовая инфляция по состоянию на 1 апреля ускорилась примерно до 16,6%.

Аналитики, опрошенные центробанком россии в начале марта, прогнозировали инфляцию по итогам года на уровне 20%.

Отмечается, что рост цен в россии резко ускорился после начала кремлем войны на фоне введения санкций странами Запада.

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