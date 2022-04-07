Стоимость продуктов в россии стремительно растет: цены на сахар поднялись вдвое — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Стоимость продуктов в россии стремительно растет: цены на сахар поднялись вдвое

Сегодня 13:30Мир
21
Индекс потребительских цен в рф за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%.
Об этом сообщает Медуза со ссылкой на данные росстата.
Отмечается, что среди продовольственных товаров с начала года больше выросли цены на сахар (53%), соль (18%), маргарин (14%), а также на сезонные овощи — капусту (85%), лук (63%), морковь (53%).
Из непродовольственных товаров зафиксирован значительный рост цен за три месяца на прокладки (24%), подгузники (20%), стиральный порошок (20%), мыло (17%). Лекарства в среднем подорожали на 15-20%.
Из среднесуточных данных инфляции конца марта 2021 и 2022 годов следует, что годовая инфляция по состоянию на 1 апреля ускорилась примерно до 16,6%.
Аналитики, опрошенные центробанком россии в начале марта, прогнозировали инфляцию по итогам года на уровне 20%.
Отмечается, что рост цен в россии резко ускорился после начала кремлем войны на фоне введения санкций странами Запада.
По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.