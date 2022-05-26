Банковский регулятор США подтвердил «осторожный» подход к криптовалютам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банковский регулятор США подтвердил «осторожный» подход к криптовалютам

26.05.2022, 01:34Финтех и Карты
15
Крах Terra подтвердил правильность «тщательного и осторожного» подхода Управления контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США к криптовалютам. Об этом заявил временный глава ведомства Майкл Хсу.
В выступлении на DC Blockchain Summit 2022 он отметил, что снижение рыночной капитализации крипторынка на полтриллиона долларов после коллапса Terra не привело к «заражению традиционного банкинга и финансов».
«Я верю, что эти напоминания внесли свой вклад в безопасность и надежность банковской системы, несмотря на усиление волатильности и недавние потрясения на крипторынках», — заявил Хсу.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

Он подтвердил свою позицию криптоскептика и подчеркнул зависимость экономики цифровых активов от ажиотажа. Шумиха является основным генератором интереса и инвестиций для роста проектов, считает Хсу.
«Недавний крах стейблкоина Terra и связанные с ним распродажи на крипторынках показали, что вызванный хайпом рост может привести к появлению пузырей, навредить потребителям и вытеснить продуктивные инновации», — заявил он.
Хсу также отметил ряд фундаментальных проблем, от которых страдает отрасль. В их числе он назвал фрагментацию из-за множества блокчейнов и появление в результате кроссчейн-мостов, которые уязвимы для взломов.
Читайте также
По его мнению, существуют риски «заражения» криптоиндустрии, что подтвердили распродажи и временная потеря привязки к доллару стейблкоина USDT от Tether, хотя монета имеет отличный от TerraUSD механизм стабилизации.
Хсу считает, что режимы хранения и соблюдения прав собственности на криптовалюты недостаточно развиты для масштаба и амбиций индустрии.
«Отрасль росла слишком быстро и страдает от хайпового подхода „стреляй, готовься, целься“ к инновациям и созданию ценностей. Последние события должны послужить тревожным звонком и возможностью перезапустить и перекалибровать проблемы, которые необходимо решить. До тех пор OCC продолжит тщательный и осторожный подход к криптовалютам для обеспечения безопасности, надежности и справедливости национальной банковской системы», — заключил Хсу.
Напомним, в январе он допустил ситуацию «банковской паники» среди держателей стейблкоинов.
По материалам: Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.