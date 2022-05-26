Банковский регулятор США подтвердил «осторожный» подход к криптовалютам — Finance.ua

Банковский регулятор США подтвердил «осторожный» подход к криптовалютам

Крах Terra подтвердил правильность «тщательного и осторожного» подхода Управления контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США к криптовалютам. Об этом заявил временный глава ведомства Майкл Хсу.

выступлении на DC Blockchain Summit 2022 он отметил, что снижение рыночной капитализации крипторынка на полтриллиона долларов после коллапса Terra не привело к «заражению традиционного банкинга и финансов».

«Я верю, что эти напоминания внесли свой вклад в безопасность и надежность банковской системы, несмотря на усиление волатильности и недавние потрясения на крипторынках», — заявил Хсу.

Он подтвердил свою позицию криптоскептика и подчеркнул зависимость экономики цифровых активов от ажиотажа. Шумиха является основным генератором интереса и инвестиций для роста проектов, считает Хсу.

«Недавний крах стейблкоина Terra и связанные с ним распродажи на крипторынках показали, что вызванный хайпом рост может привести к появлению пузырей, навредить потребителям и вытеснить продуктивные инновации», — заявил он.

Хсу также отметил ряд фундаментальных проблем, от которых страдает отрасль. В их числе он назвал фрагментацию из-за множества блокчейнов и появление в результате кроссчейн-мостов, которые уязвимы для взломов.

По его мнению, существуют риски «заражения» криптоиндустрии, что подтвердили распродажи и временная потеря привязки к доллару стейблкоина USDT от Tether, хотя монета имеет отличный от TerraUSD механизм стабилизации.

Хсу считает, что режимы хранения и соблюдения прав собственности на криптовалюты недостаточно развиты для масштаба и амбиций индустрии.

«Отрасль росла слишком быстро и страдает от хайпового подхода „стреляй, готовься, целься“ к инновациям и созданию ценностей. Последние события должны послужить тревожным звонком и возможностью перезапустить и перекалибровать проблемы, которые необходимо решить. До тех пор OCC продолжит тщательный и осторожный подход к криптовалютам для обеспечения безопасности, надежности и справедливости национальной банковской системы», — заключил Хсу.

Напомним, в январе он допустил ситуацию «банковской паники» среди держателей стейблкоинов.

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