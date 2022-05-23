Bitcoin достигнет $65 000 к концу года, но уступит по прибыльности Ethereum (результаты опроса) — Finance.ua

Bitcoin достигнет $65 000 к концу года, но уступит по прибыльности Ethereum (результаты опроса)

К концу 2022 года цена Bitcoin составит $65 185. Такой прогноз дали эксперты в области финтеха, опрошенные Finder

Специалисты предсказали дальнейший рост котировок цифрового золота. По их мнению, 31 декабря 2025 года Bitcoin будет стоить $179 280, а в конце 2030 года — $420 240.

Чуть более двух третей участников группы считает, что сейчас время покупать первую криптовалюту. Только 9% высказались за выход из актива.

«Помимо замены частных криптовалют CBDC и общего коллапса спекулятивного пузыря, я думаю, что Bitcoin проиграет Ethereum, у которой более сильные варианты использования, особенно если сеть перейдет на Proof-of-Stake и станет более экологичной», — заявил один из тех, кто придерживается последнего мнения, преподаватель Канберрского университета Джон Хокинс.

Половина экспертов полагает, что в конечном итоге Bitcoin будет смещен с позиции самой популярной криптовалюты более продвинутым блокчейном. 38% уверены, что цифровое золото удержится на троне.

«Ethereum может превзойти BTC с точки зрения рыночной капитализации. Solana становится основным центром для ончейн-деривативов. Bitcoin — вовсе не блокчейн, способствующий развитию технологий. Это просто криптовалюта, если вы посмотрите на него», — сказал соучредитель Tykhe Block Ventures Ганеш Компелла.

Упомянутые экспертом активы составили тройку самых прибыльных монет по итогам 2022 года, согласно ожиданиям группы.

Специалистам предложили назвать пятерку самых эффективных криптовалют. 87% респондентов включили в нее Ethereum. Bitcoin оказался на втором месте — 71%, на третьем — Solana с 55%. Замкнули топ-5 Avalanche и Terra с 31% и 30% соответственно.

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