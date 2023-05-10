Банковские вклады во время войны: какие суммы держат украинцы на депозитах — Finance.ua

Банковские вклады во время войны: какие суммы держат украинцы на депозитах Сегодня 14:01 — Кредит&Депозит

Банковские вклады во время войны: какие суммы держат украинцы на депозитах

По состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 62 млрд гривен. Из них 9,1 млн вкладов были в валюте на сумму 415,0 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФЛП распределяются следующим образом:

до 10 гривен — 26,2 млн на сумму 28,8 млн гривен;

от 10 гривен до 200 тысяч гривен — 38,4 млн на сумму 364,3 млрд гривен;

от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен — 577,9 тысячи на сумму 158,3 млрд гривен;

от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен — 169,9 тысячи на сумму 82,1 млрд гривен;

более 600 тысяч гривен — 232,8 тысячи на сумму 457,2 млрд гривен.

Напомним, сразу несколько банков, желая видеть защитников страны среди своих клиентов, разработали специальные депозитные программы. Finance.ua изучил действующие предложения на рынке.

Также результаты опроса банков свидетельствуют о дальнейшем росте объемов и стоимости обязательств. Рекордным было количество банков, в которых подорожали депозиты домохозяйств.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк повысил ставки на вклады на 6, 9 и 12 месяцев, прибавив к их доходности по 3,5 п.п. Правда, и с таким повышением заработки на депозитах в банке далеки от максимально предлагаемых сейчас рынком;

monobank поднял ставки по всем депозитным программам — на 1−2,5 процентных пункта;

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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