Банки заработали в два раза больше в 2023 году: это новый рекорд — Finance.ua

Банки заработали в два раза больше в 2023 году: это новый рекорд Сегодня 10:03

Банки заработали в два раза больше в 2023 году: это новый рекорд

122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот.

По данным НБУ, только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн грн.

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Государственные банки

Приватбанк и Ощадбанк заработали половину общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Выросли и их доходы — вдвое в Привате и в 19 раз — в Ощадбанке.

Доля прибыли государственных банков составляет 61% — на 11% больше, чем в 2021 году.

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Иностранные банки

Все 14 банков с иностранным капиталом вышли в плюс по результатам 10 месяцев 2023 года. Общая прибыль группы составила 30,43 млрд грн — в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года. При этом доля иностранных банков в общей прибыли уменьшилась до 25%.

Среди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк. Его прибыль в этом году в 1,7 раза превышает показатели 10 месяцев 2021 года.

Банки с частным капиталом

Банки с частным капиталом за 10 месяцев 2023 года увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Доля прибыли банков этой группы в этом году уменьшилась до 14%.

Лидером группы остается ПУМБ с прибылью в 6,48 млрд грн — почти вдвое больше соответствующего показателя 2021 года.

Универсал банк, входящий в группу банков с частным капиталом, получил рекордную прибыль за октябрь — 1,7 млрд грн и сумел вернуться в топ-10 банков страны.

Именно на эти два банка приходится почти 2/3 прибыли группы.

Напомним, что 6 декабря 2023 года Президент подписал закон о введении дополнительного налогообложения сверхприбылей банков: 50% за 2023 год и 25%, начиная с 2024 года.

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