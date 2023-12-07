Банки заработали в два раза больше в 2023 году: это новый рекорд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки заработали в два раза больше в 2023 году: это новый рекорд

22
Банки заработали в два раза больше в 2023 году: это новый рекорд
Банки заработали в два раза больше в 2023 году: это новый рекорд
122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот.
По данным НБУ, только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн грн.
Топ-10 банков по прибыли изменился: частный Универсал банк (Монобанк), выбывший из рейтинга весной, вернулся с рекордной прибылью, подвинув государственный Укргазбанк.
Банки заработали в два раза больше в 2023 году: это новый рекорд

Государственные банки

Приватбанк и Ощадбанк заработали половину общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Выросли и их доходы — вдвое в Привате и в 19 раз — в Ощадбанке.
Доля прибыли государственных банков составляет 61% — на 11% больше, чем в 2021 году.
Читайте также

Иностранные банки

Все 14 банков с иностранным капиталом вышли в плюс по результатам 10 месяцев 2023 года. Общая прибыль группы составила 30,43 млрд грн — в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года. При этом доля иностранных банков в общей прибыли уменьшилась до 25%.
Среди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк. Его прибыль в этом году в 1,7 раза превышает показатели 10 месяцев 2021 года.

Банки с частным капиталом

Банки с частным капиталом за 10 месяцев 2023 года увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Доля прибыли банков этой группы в этом году уменьшилась до 14%.
Лидером группы остается ПУМБ с прибылью в 6,48 млрд грн — почти вдвое больше соответствующего показателя 2021 года.

Читайте также: Налогообложение банковских «сверхдоходов»: причины и возможные последствия

Универсал банк, входящий в группу банков с частным капиталом, получил рекордную прибыль за октябрь — 1,7 млрд грн и сумел вернуться в топ-10 банков страны.
Именно на эти два банка приходится почти 2/3 прибыли группы.
Напомним, что 6 декабря 2023 года Президент подписал закон о введении дополнительного налогообложения сверхприбылей банков: 50% за 2023 год и 25%, начиная с 2024 года.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.