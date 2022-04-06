Банки выдали «военных» льготных кредитов на 1,1 млрд грн — Finance.ua

Банки выдали «военных» льготных кредитов на 1,1 млрд грн

Банки выдали «военных» льготных кредитов на 1,1 млрд грн

Более 800 бизнесов воспользовались государственной программой льготных кредитов «5-7-9%» с начала войны.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

В целом с 24 февраля уполномоченные банки выдали займов на 1,1 млрд грн.

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Из всех выданных кредитных средств по программе 42% пришлось на аграрный сектор. Ими воспользовались 12 тыс. фермерских хозяйств.

«Во время войны коммерческие и государственные банки должны активизировать свою кредитную деятельность, ведь эти средства нужны тысячам предпринимателей для отладки производств. Правительство и Нацбанк проводят с банковским сектором работу. В частности, 10 крупнейших банков заявили о выделенных лимитах на сумму 40 млрд грн. 2,3 млрд грн госбанки уже выдали фермерам», — рассказала Свириденко.

Чиновница отметила, что с начала войны государственные банки суммарно нарастили кредитные портфели на 12,5 млрд грн, что эквивалентно 15% прироста за 2021 год.

Справка Finance.ua:

правительство расширило программу льготного кредитования бизнеса и увеличило объем займов для розничных торговых сетей до 1 млрд грн. Ставка для тех, кто будет брать кредит в объеме до 60 млн грн, будет нулевой;

также определен размер компенсации годовой ставки до 5% для кредитов в размере от 60 млн до 1 млрд грн, которые предоставляются субъектам сетевой розничной торговли.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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