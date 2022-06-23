Банки выдали кредитов под госгарантии на 40 млрд грн — Finance.ua

Банки выдали кредитов под госгарантии на 40 млрд грн Сегодня 20:27 — Кредит&Депозит

Банки выдали кредитов под госгарантии на 40 млрд грн

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 12,7 тыс. кредитов на сумму почти 39,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что на 1 июня 24 банка-кредитора обслуживают 12 592 кредита на сумму 39,4 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 25,46 млрд грн. Это около 73% общего лимита предоставленных гарантий (35 млрд грн).

В то же время в мае заключено 4074 кредитных договора на сумму 15,2 млрд грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в объеме 11 млрд грн.

По количеству кредитов лидирует ПриватБанк — 8193 кредита на общую сумму 12,16 млрд грн, что составляет 84% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку. Второй по количеству таких кредитов — Ощадбанк — 2042 кредита на общую сумму 6,79 млрд грн (соответственно — 89% от лимита).

Наибольшим спросом программа пользуется в Одесской области, где выдано 936 кредитов на 3,06 млрд грн. В Кировоградской области таких кредитов выдано 677 на 3,03 млрд грн, в Днепропетровской области — 1164 кредита на 2,72 млрд. грн. и в Киевской области — 651 кредит на 2,7 млрд грн.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдано в таких сферах как сельское хозяйство (6849 кредитов на 29 млрд грн), оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств (3272 кредита на 5,19 млрд грн) и перерабатывающей промышленности (946 кредитов на 3,1 млрд грн.).

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фінансовий клуб По материалам:

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