Банки в россии начали открывать депозиты в юанях на фоне валютных ограничений Центробанка — Finance.ua

Банки в россии начали открывать депозиты в юанях на фоне валютных ограничений Центробанка

Сегодня 17:20 — Валюта

Банки в россии начали открывать депозиты в юанях на фоне валютных ограничений Центробанка

российский банк ВТБ запустил валютный депозит в китайских юанях на фоне запрета центробанка россии выдавать россиянам более 10 тыс. долларов с депозитов и счетов.

Об этом пишет РБК.

Ставка — 8% годовых, срок размещения — до полугода, можно открыть с 9 марта.

«В мобильном приложении ВТБ вклад можно открыть на сумму от 100 юаней (примерно 1149 рублей по курсу ЦБ на 9 марта), в отделении — от 500 юаней (около 5745 рублей по курсу ЦБ)», — говорится в сообщении.

По мнению ВТБ, депозит в юанях станет «максимально выгодной альтернативой» депозитам в других иностранных валютах, что позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель.

Банк попал в санкции США.

Кроме того, возможность открывать расчетные счета и вклады в юанях для массового розничного сегмента разрабатывают Альфа-банк (пока счета в юанях доступны только клиентам с крупным частным капиталом), МКБ (сейчас в юанях могут открывать счета корпоративные клиенты), банк «Дом.РФ», МТС-банк (открывают счета для клиентов, занимающихся ВЭД), «Уралсиб», банк «Зенит», пишет «Коммерсант».

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