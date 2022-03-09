Банки в россии начали открывать депозиты в юанях на фоне валютных ограничений Центробанка — Finance.ua

«В мобильном приложении ВТБ вклад можно открыть на сумму от 100 юаней (примерно 1149 рублей по курсу ЦБ на 9 марта), в отделении — от 500 юаней (около 5745 рублей по курсу ЦБ)», — говорится в сообщении.
По мнению ВТБ, депозит в юанях станет «максимально выгодной альтернативой» депозитам в других иностранных валютах, что позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель.
Банк попал в санкции США.
Кроме того, возможность открывать расчетные счета и вклады в юанях для массового розничного сегмента разрабатывают Альфа-банк (пока счета в юанях доступны только клиентам с крупным частным капиталом), МКБ (сейчас в юанях могут открывать счета корпоративные клиенты), банк «Дом.РФ», МТС-банк (открывают счета для клиентов, занимающихся ВЭД), «Уралсиб», банк «Зенит», пишет «Коммерсант».